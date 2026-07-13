- Postoje ljudi koji ne vole svoju zemlju, ne raduju se njenim uspesima, i čak govore da se zalažu za evropski put Srbije, govore sve protiv Evrope, i govore sve o evropskim liderima najgore. Nema baš mnogo smisla, složićete se. Ali neretko time govore više o sebi nego o meni, nego o tim evropskim liderima. Ja i kada imam drugačiji stav i drugačije mišljenje, a to nije retkost, ne moram nikoga od njih da vređam, niti bilo šta da govorim. Terajte svoju politiku, mi ćemo našu - odgovorio je.