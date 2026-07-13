- Kad pričaju o "posrnulom rejtingu", plašim se da oni nisu čitali istraživanja, da baš ne znaju šta bi rekli i misle da tim neistinama mogu nekoga da ohrabre. To su kao priče o Jovanjici, "mrtvom dečaku" iz Valjeva, "zvučnom topu"...To sve treba da mene prikaže kao monstruma, kao što ovde treba da im kaže kako su oni mnogo jaki, a mi mnogo slabi - rekao je Vučić.

- Verujte mi, razlika će biti tolika da nikome neće biti ni do čega s njihove strane, a kamoli do izražavanja nezadovoljstva velikog. Oni ne žele da razgovaraju sa svojim građanima. Oni ne žele da razgovaraju sa istraživačima, stvarnim istraživačima javnog mnjenja. Oni ne žele da čuju šta je to što ljudi u Srbiji misle. A ja moram da kažem da ja i dalje nisam zadovoljan. Vi kad mi kažete 46, 47 ili 48%, ja nisam zadovoljan. To jeste apsolutna većina u parlamentu. Ja nisam zadovoljan zato što mislim da se trudimo i borimo, i da zaslužujemo veće poverenje naroda. A oni, ako oni misle da je stvarno istraživanje takvo da smo mi na 30 i nešto, oni na 30 i nešto? Pobedićete na izborima i kraj priče. Ne morate da brinete ništa. Tako da ja nemam muku sa tim, i da se ja s njima nadgornjavam i takmičim u objavljivanju istraživanja - precizirao je Vučić, dodajući da dobija istraživanja svake nedelje.