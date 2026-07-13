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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da večeras da su jedna od tema tokom razgovora sa evropskim liderima bile i naše rakete koje smo kupili od Kine.

- Rekao sam u razgovoru sa više njih da ih imamo, da ćemo ih imati još i da ćemo imati i nove rakete. Mi smo nezavisna i vojno neutralna zemlja, moramo sebe da sačuvamo. Ne možemo sebi da dozvolimo luksuz da budemo džak za udaranje. Nikada se neće ponoviti 1999. godina. Srbija je danas mnogo snažnija i Srbiju niko neće moći da napadne. Udarci koji bi potencijalni agresor pretrpeo bi bili stotinama puta veći nego 1999. godine - istakao je predsednik Srbije obraćajući se novinarima nakon svečane večere u Parizu.

Vučić međutim naglašava da je za Srbiju važno da razgovara o evropskom putu, o ekonomskom napretku.