Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da večeras da su jedna od tema tokom razgovora sa evropskim liderima bile i naše rakete koje smo kupili od Kine.

- Rekao sam u razgovoru sa više njih da ih imamo, da ćemo ih imati još i da ćemo imati i nove rakete. Mi smo nezavisna i vojno neutralna zemlja, moramo sebe da sačuvamo. Ne možemo sebi da dozvolimo luksuz da budemo džak za udaranje. Nikada se neće ponoviti 1999. godina. Srbija je danas mnogo snažnija i Srbiju niko neće moći da napadne. Udarci koji bi potencijalni agresor pretrpeo bi bili stotinama puta veći nego 1999. godine - istakao je predsednik Srbije obraćajući se novinarima nakon svečane večere u Parizu.

Vučić međutim naglašava da je za Srbiju važno da razgovara o evropskom putu, o ekonomskom napretku.

- Situacija u svetu nije dobra. Trenutno mi je najveća briga kako da odredimo cenu naftnih derivata u petak, jer vidite kakav je haos u Ormuskom zalivu. Mi smo ozbiljna zemlja, i nismo zaboravili da smo živeli u zemlji gde se danas nije znalo koliko će sutra biti vrednost dinara. Mi već 14 godina imamo stabilan dinar, i ljudi su navikli na tu stabilnost. Ljudi su naučili da imamo stabilnost, da je naš monetarni sistem stabilan, imamo kreditni rejting. To je rezultat koji su građani postigli - naglasio je predsednik Srbije.

Ne propustitePolitika"RAZLIKA ĆE BITI TOLIKA DA IM NEĆE BITI NI DO ČEGA" Vučić o rejtinzima stranaka: Mogao bih da ih uništavam podacima istraživanja, ali ne želim
2026-07-13 23_07_08-Inbox (1) - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Fir.png
PolitikaVUČIĆ NAKON SVEČANE VEČERE KOD MAKRONA Velika je čast što Srbija prisustvuje, otkrio o čemu je razgovarao sa svetskim zvaničnicima: "Imamo ih, imaćemo i više!"
2026-07-13 23_00_18-Kurir_ Najvažnije vesti dana iz Srbije, regiona i sveta _ Kurir — Mozilla Firefo.png
PolitikaVUČIĆ U PARIZU RAZGOVARAO SA SVETSKIM LIDERIMA Srdačan pozdrav sa Makronom: Od značaja da Srbija bude prisutna tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope (FOTO)
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ STIGAO U JELISEJSKU PALATU: Prvi predsednik Srbije na francuskoj paradi povodom Dana pada Bastilje, prisustvuje svečanoj večeri
Aleksandar Vučić