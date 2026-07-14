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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak dolaska na svečanu večeru u Jelisejsku palatu.

- Bilo je lepo večeras biti i Srbin i građanin Srbije i predsednik Srbije u Jelisejskoj palati - napisao je predsednik.

Vučić je izjavio posle svečane večere koju je priredio predsednik Francuske Emanuel Makron u Jelisejskoj palati u čast šefova država i vlada koji će sutra prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje, da je imao puno susreta i razgovora sa stranim zvaničnicima i naglasio da je Srbija jedina zemlja koja je pozvana, a nije članica Evropske unije i NATO niti Koalicije voljnih.

Vučić je zahvalio predsedniku Makronu na pozivu koji je dobila naša zemlja da učestvuje na takvom skupu i naglasio da je to velika čast kao i da je dobro što je Srbija tu zastupljena.