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Aktivistkinja Sofija Todorović javno je rekla da podržava studente u blokadi, ali i istakla povezanost sa studentima iz Sandžaka koji imaju stav da je Srbija počilina genocid u Srebrenici.

Naime, ona je na blokaderskoj TV N1 govorila o tome šta bi nam se desilo da studenti u blokadi pobede.

- Studenti su doveli do katarze tu solidarnost, to povezivanje sa mladima iz Sandžaka. To je budućnost za koju se mi borimo - izjavila je Todorovićeva.

A ti "mladi iz Sandžaka", kako ih je oslovila, su zapravo blokaderi Davud Delimeđac i Emina Spahić koji su jasno izneli svoj stav: "Srbija je počinila genocid u Srebrenici".

Ovo, međutim,, nije prvi put da Sofija Todorović iznosi ovakve stavove. Ona je svojevremeno, takođe na N1, širila propagandu koja je imala za cilj da se srpskom narodu nametne žig genocidnosti. Ona je napala i predsednika Srbije Aleksandra Vučića zato što se u Njujorku, na sednici UN, ogrnuo zastavom Srbije.

- Ja to ogrtanje zastavom i zaista smatram kao jedan beskrupulozni i sramni performans - rekla je ona.