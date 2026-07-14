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- Velika je čast za našu zemlju što danas, na ovom nivou, prvi put prisustvujemo obeležavanju Nacionalnog praznika Republike Francuske. Zahvalan predsedniku Emanuelu Makronu, koji je ovim pozivom još jednom potvrdio lično prijateljstvo i veliko poštovanje prema Srbiji.

- Moj posao je da uvek i na svakom mestu brinem o interesima naše zemlje i ovde sam da radim za svoj narod i sve naše građane, poručio je predsednik Srbije Vučić iz Pariza gde prisustvuje velikoj vojnoj paradi. 

Kurir.rs

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