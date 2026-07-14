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Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike Miloš Vučević rekao je gostujući na televiziji Pink da je boravak predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Parizu na proslavi nacionalnog praznika suštinsko pitanje i da su odnosi dve države zasnovani na prijateljstvu dva državnika.

- Suštinsko je pitanje prisustvo Vučića na obeležavanju nacionalnog praznika Francuske. Makron i Vučić imaju odnos koji je prijateljski, a ne samo protokolaran. Radili su na tome da se odnosi dve države vrate u okvire od pre devedesetih. Bili smo naslonjeni na Francusku, veza je duga. Nisu danas iste geopolitičke okolnosti, ali ovo se nazire kao bolji odnos. I važno je što je Aleksandar Vučić u Parizu. U politici ne radite uvek ono što volite već što je korisno za državu. Lako je raditi ono što vam prija. Morate da radite odgovorne stvari za državu - rekao je Vučević.

Vučević se osvrnuo i na ponašanje studenata u blokadi, ističući da su sva nasilja činili znajući da za njih neće odgovarati.

- Oni su dobro pripremljeni za sve. Ne pričaju da li su hteli da nas ubiju i spale u našim prostorijama, već se bave pitanjem obezbeđenja. Smetaju im Kobre jer su ih sprečile da obave posao koji su nameravali. A spasli su, u stvari, sve njih, u svakom smislu. Neverovatne stvari su se dešavale, ali mislim da je toga sve manje i da se vraćamo u normalnost. Verovatno su oni činili ta dela jer su znali da neće krivično odgovarati, a ja ih pitam šta je sa onima u koje su pucali i koje su ubadali nožem - istakao je Vučević.

Hrvatska nema razlog da brine Vučević je rekao da Hrvatska nema razloga da brine. - Ona je članica NATO, a mi nemamo namere da ratujemo sa NATO-om. Možda im smeta naša vojska jer možda oni imaju ambicije koje nisu dobronamerne prema Srbiji. Možda to pre može biti. Njih nervira jer ne mogu da pregaze Srbiju - ocenio je predsednik SNS.

Lider SNS se zapitao i kako je moguće da se teroristička grupa iz Novog Sad, koja je, kako je rekao, prizivala državni udar, toliko dugo već nalazi u Hrvatskoj!

- Kako borave u Šengen zoni? Kako ovi naši iz Neština, gde je jedina veza Bačke Palanke sa Hrvatskom, ne mogu da prođu svaki dan? Kako oni, koji su osumnjičeni u Srbiji, mogu duže od godinu dana da budu u Hrvatskoj, a obični ljudi ne mogu? Ovo je poziv da se konačno napravi most između Bačke Palanke i Srema i da ne zavisimo od Hrvatske. Dosta je lažne priče. Ne daju običnom narodu da pređu zbog nekih administrativnih pitanja. Zar treba da deca deca iz Neština i Vizića idu okolo 100 i više kilometara? Može da se to reši, ako postoji politička volja - rekao je Vučević.

On je podsetio da su Đilas i studenti u blokadi govorili da je Vučić izolovan i da niko neće da razgovara sa njim.

- A koliko je sastanaka imao predsednik Vučić samo u ovoj godini? Đilasu smeta što aerodrom ima toliko putnika. Valjda treba da bude još bolji, da imamo još više letova. Spremni smo i sposobni da imamo letove i prema Rusiji, SAD, Kini, izazov je jedino Afrika. Đilas očigledno ima drugačiju političku projekciju očigledno - naveo je lider SNS Miloš Vučević.