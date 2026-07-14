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Amerika je danas donela odluku o otpočinjanju strateškog dijaloga sa Srbijom i prva sesija tog dijaloga zakazana je za petak, izjavio je Marko Đurić, ministar spoljnih poslova i dodao da je to jedna od najvažnijih vesti u poslednjih nekoliko godina.

O važnosti takve odluke i značaju za Srbiju, diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je to veoma važna odluka američke administracije, jer, kako kaže, ona time poručuje da je prepoznala Srbiju kao državu od značaja za njene državne i nacionalne interese i da Srbiju prepoznaje, kad je reč o Evropi i regionu, kao ključnu zemlju za ostvarivanje tih interesa.

- Kada je Srbija u pitanju, otvaranje strateškog dijaloga se najbolje potvrđuje njenom spoljnopolitičkom orijentacijom i položajem. Pokazuje se da Srbija ima značajan međunarodni položaj i spoljnopolitičku orijentaciju kao nezavisne i vojno-neutralne države. Ima se u vidu i poseta predsednika Srbije Parizu, koja ima čisto evropski i uži strateško politički i bezbednosni kontekst, gde je Srbija jedina sa statusom nezavisne i vojno-neutralne države - objašnjava Milivojević.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

Ističe da otvaranje strateškog dijaloga pokazuje koliko je važno da Srbija u spoljnoj politici rukovodi državnim i nacionalnim interesima i principima i koliko je značajno da ima komunikaciju sa svim najvažnijim faktorima u svetu.

- Amerika je svakako najznačajnija zemlja na svetu i strateški dijalog znači i određeni nivo poverenja između dve države i dva naroda, a nivo poverenja podrazumeva stabilnost političkih odnosa i perspektivu odnosa u svim sferama. Sastav delegacije koju je najavio ministar Đurić za petak pokazuje da će to strateško partnerstvo imati više dimenzija. U pitanju su energetika, obrazovanje, kultura, sve stvari koje se u suštinskom smislu prožimaju kroz interese dve države i dva naroda. Ne svodi se sve samo na politiku i ekonomiju, već ide i šire, u meku moć i sve one aspekte bilateralnih odnosa - kaže Milivojević.

Prema njegovim rečima, strateški dijalog predstavlja potvrdu da je Srbija sa svojom principijalnom politikom i međunarodnim položajem koji je imala, potvrdila na najbolji način, da šiti državne i nacionalne interese.

- Otvaranjem strateškog dijaloga sa Amerikom, zaokružuje se taj najvažniji krug faktora i zemalja koje diktiraju tempo i sadržaj međunarodnih odnosa i u kojima, bez sumnje, Srbija od sada pa nadalje aktivno učestvuje - poručio je Milivojević.