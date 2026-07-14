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Odnosi Srbije i Francuske zasnovani su na prijateljstvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Francuske Emanuela Makrona, a boravak predsednika Vučića na proslavi Dana pada Bastilje, Nacionalnog praznika Francuske, je suštinsko pitanje, istakao je predsednik SNS Miloš Vučević gostujući na televiziji Pink.

On je dodao da predsednici Srbije i Francuske imaju odnos koji je prijateljski, a ne samo protokolaran!

- Radili su na tome da se odnosi dve države vrate u okvire od pre devedesetih. Bili smo naslonjeni na Francusku, veza je duga. Nisu danas iste geopolitičke okolnosti, ali ovo se nazire kao bolji odnos. I važno je što je Aleksandar Vučić u Parizu. U politici ne radite uvek ono što volite već što je korisno za državu. Lako je raditi ono što vam prija, morate da radite odgovorne stvari za državu - rekao je Vučević.

Foto: screenshot pink tv

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u dvodnevnoj poseti Francuskoj na poziv predsednika Emanuela Makrona povodom obeležavanja Dana pada Bastilje. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio zvanični poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske, a predsednik Vučić će na svečanosti biti jedini lider koji će predstavljati državu koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih, što predstavlja veliku čast za Srbiju.