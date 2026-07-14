"Pupin inicijativa" je saopštila da je strateškim partnerstvom SAD i Srbije otvoreno novo poglavlje u srpsko - američkim odnosima i da strateški dijalog između Srbije i SAD postaje stvarnost! U saopštenju se navodi i da ovaj ključni korak predstavlja istorijsku prekretnicu i dugo očekivanu tačku preokreta u odnosima dveju država i naroda.

- Od predstavljanja dokumenta i inicijative za pokretanje strateškog dijaloga u Vašingtonu na Pupin forumu u septembru 2024. godine, a zatim i u Beogradu oktobra iste godine pa do danas, u Pupin inicijativi smo dosledno, u svakoj prilici, kako u Srbiji , tako i u SAD zagovarali uspostavljanje strateškog dijaloga. Osnivanje Pupin inicijative imalo je jasnu viziju i cilj: otpočinjanje nove ere odnosa Srbije i SAD kroz dubinsku stratešku saradnju. Danas sa ponosom pozdravljamo prvi korak ka tom putu - piše u saopštenju.

- On obezbeđuje jasne mehanizme za sprovođenje i praćenje dogovora, a po svojoj prirodi sličan je strateškim partnerstvima koje Srbija već uspešno razvija. U godini kada Amerika slavi 250 godina postojanja, ovaj dijalog pruža jedinstvenu priliku da civilizacijsku povezanost naših naroda dodatno učvrstimo i institucionalizujemo. Verujemo da zajednička budućnost nosi ogroman potencijal koji zajedno možemo u potpunosti da ostvarimo. Na našoj generaciji je odgovornost da taj potencijal pretvorimo u stvarnost. Dugujemo to našim precima, koji su se rame uz rame borili u dva svetska rata, ali i našim potomcima, kojima ne smemo ostaviti breme prošlih izgovora i defetizma. Nastavljajući viziju Mihajla Pupina, činimo sve što je u našoj moći da Srbija i SAD ispišu novu, svetliju stranicu istorije naših odnosa. Današnji korak potvrđuje da rad, posvećenost i jasna vizija mogu da prevaziđu prepreke i donesu trajnu dobrobit za oba naroda i sve naše građane - navedeno je u saopštenju "Pupin inicijative".