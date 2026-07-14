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SAD su danas donele odluku o otpočinjanju strateškog dijaloga sa Srbijom i prva sesija tog dijaloga zakazana je za petak, izjavio je Marko Đurić, ministar spoljnih poslova i dodao da je to jedna od najvažnijih vesti u poslednjih nekoliko godina.

O važnosti takve odluke i značaju za Srbiju, Vuk Velebit, predsednik Pupin inicijative i politikolog, kaže za Kurir da strateško partnerstvo Amerike i Srbije predstavlja istorijsku vest.

- Po prvi put u istoriji odnosa između naših zemalja, dolazimo do nivoga partnerstva, koji je podignut na strateški nivo. To znači da će Srbija imati rezervisano mesto i stolicu u Vašingtonu i da ćemo u svakom trenutku imati koga da pozovemo, ali to znači i pozitivan signal ka američkim investitorima da se Srbija prepoznaje kao pouzdani partner Amerike i mislim da će ovaj strateški dijalog otvoriti jedan poptuno novi spektar mogućnosti saradnje između Srbije i Amerike - kaže Velebit.

Foto: Kurir Televizija

Ističe da je strateški dijalog velika prekretnica, imajući u vidu da tokom poslednjim nekoliko decenija, odnosi Srbije i SAD, kako kaže, nisu bili toliko pozitvini, pogotovu iz perioda devedestih godina.

- Vašington je prepoznao značaj Srbije i više pažnje i političkog kapitala usmerio je ka jačanju odnosa sa Beogradom, ali isto tako je srpska administracija prepoznala važnost saradnje sa Amerikom. Ambasadori Srbije i Amerike, kao i ministar spoljnih poslova Marko Đurić dali su veliki doprinos tome, kao i Pupin inicijativa, koja je tokom poslednje dve godine intenzivno u Vašingtonu i Beogradu zagovarala postavljanje strateškog dijaloga i to je bio jedan od najvećih ciljeva da do tog dijaloga dođe - poručio je Velebit.