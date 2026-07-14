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Vašington pokreće strateško partnerstvo sa Srbijom! Prvi put u istoriji, Srbija i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina.

Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija biće održana u petak.

Ovaj uspeh srpske diplomatije nije se dogodio preko noći već je proizvod niza aktivnosti u poslednjih nekoliko godine.

Možda najvažniji datum za započinjanje ovog puta bio je 18. septembar 2024. godine kada je u Vašingtonu na prvom Pupin forumu predstavljen predlog strateškog dijaloga pred američkim i srpskim zvaničnicima.

Tada je i predat Aleksandru Saši Kasanofu, novom izaslaniku Stejt departmenta za Zapadni Balkan. Marko Đurić je tada javno govorio da Srbija želi strateški dijalog i dugoročno strateško partnerstvo sa SAD. Forum je bio usmeren na političko približavanje, energetiku, nacionalnu bezbednost, tehnologije i snažnije pozicioniranje Srbije prema Zapadu. Potpisan je i sporazum o energetici između zemalja.

Već 8. oktobra u Beogradu Vuk Velebit i dr Milan Krstić javno su predstavili dokument “Okvir za uspostavljanje strateškog dijaloga Srbije i SAD“.

Predložene oblasti bile su: ekonomija, trgovina i tehnologije; energetika i životna sredina; odbrana i bezbednost; regionalne inicijative; evropske integracije; bilateralna i multilateralna diplomatija; obrazovanje, kultura, nauka i veze među ljudima. Predloženi su inauguracioni ministarski sastanak, radne grupe, akcioni planovi i godišnja kontrola rezultata, sa dugoročnim ciljem sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

Početkom 2025. najavljeno je neposredno pokretanje dijaloga. Pred posetu zamenika državnog sekretara Ričarda Verme, srpski mediji i zvaničnici objavili su da je dijalog najavljen. Verma se 10. januara sastao sa predstavnicima Pupin inicijative i zahvalio im na predlogu, zalaganju i promociji dijaloga.

Marko Rubio i Aleksandar Vučić Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Političko pokretanje procesa desilo se 11. januara 2025. Posle sastanka Aleksandra Vučića i Ričarda Verme, Vučić je izjavio da su dve zemlje „pokrenule strateški dijalog“. Kao šest širih oblasti naveo je veze među ljudima i obrazovne i kulturne razmene; regionalne inicijative; trgovinu i investicije; bilateralnu saradnju; javnu upravu i vladavinu prava; energetiku, odbranu i bezbednost.

Foto: Lamkey Rod/CNP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Džejms O’Brajan ocenio je da je dijalog „znak zrelosti“ odnosa i okvir za trajne programe dveju vlada. Đurić je rekao da Srbija ulazi u krug prijateljskih država sa kojima SAD imaju redovnu institucionalnu razmenu i naglasio da saradnja sa Vašingtonom ne narušava odnose Srbije sa drugim partnerima.

U periodu april-jul 2025. rokovi se pomeraju. Predsednik Vučić trvdi 10. aprila da će dijalog biti pokrenut “u narednih mesec dana”. Posle Đurićevog sastanka sa Kristoferom Landauom 27. juna i dalje se govorilo samo o „mogućnosti pokretanja“, dok je 15. jula Đurić najavio da se prva formalna sesija očekuje „u narednim mesecima“. Time je postalo jasno da januarski događaj nije bio formalna inauguraciona sednica.

Marko Đurić i Marko Rubio Foto: Fonet/AP

Izveštaj Stejt departmenta za Zapadni Balkan objavljen je 25. maja i u njemu je navedeno da će SAD tokom 2026. pokrenuti formalni Strateški dijalog sa Srbijom i Severnom Makedonijom, sa fokusom na ekonomsku, energetsku i bezbednosnu saradnju, čime je dodatno potvrđeno da dijalog do tada još nije bio formalno započet. Usledio je dogovor Đurića i Rubija 6. i 7. avgusta. Oni su se saglasili da se bilateralni strateški dijalog održi tokom 2025. i produbi ekonomske i bezbednosne veze.

Đurić je rekao da treba da počne „veoma brzo“ i izdvojio energetiku, infrastrukturu, nove tehnologije, nauku, obrazovanje i kulturu. U razgovoru je izneo i srpske stavove o Kosovu i Republici Srpskoj. Tokom peroda septembar-decembar 2025. usledio je nastavak priprema, bez sednice: Američka ambasada je u septembru govorila da će dijalog biti pokrenut „uskoro“. U decembru je otpravnik poslova Aleksandar Titolo rekao da su samo „preduzeti koraci“ ka pokretanju, a u novogodišnjoj poruci najavio je prvi američko-srpski strateški dijalog za 2026. godinu.

U junu je usledila nova najava i uži ekonomsko-tehnološki fokus: Vučić je ponovo najavio početak tokom leta. Kao četiri prioriteta naveo je energetiku i infrastrukturu; veštačku inteligenciju i napredne računarske tehnologije; odbrambenu saradnju i investicije; LNG i data-centre. To je uži i konkretniji paket od širokog okvira predstavljenog krajem 2024. i januara 2025.

I konačno, danas, 14. jula potvrđen je početak formalnog dijaloga.