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Vašington pokreće strateško partnerstvo sa Srbijom! Prvi put u istoriji, Srbija i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina.

Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija biće održana u petak.

Ovaj uspeh srpske diplomatije nije se dogodio preko noći već je proizvod niza aktivnosti u poslednjih nekoliko godine.
Možda najvažniji datum za započinjanje ovog puta bio je 18. septembar 2024. godine kada je u Vašingtonu na prvom Pupin forumu predstavljen predlog strateškog dijaloga pred američkim i srpskim zvaničnicima.

Tada je i predat Aleksandru Saši Kasanofu, novom izaslaniku Stejt departmenta za Zapadni Balkan. Marko Đurić je tada javno govorio da Srbija želi strateški dijalog i dugoročno strateško partnerstvo sa SAD. Forum je bio usmeren na političko približavanje, energetiku, nacionalnu bezbednost, tehnologije i snažnije pozicioniranje Srbije prema Zapadu. Potpisan je i sporazum o energetici između zemalja.

Već 8. oktobra u Beogradu Vuk Velebit i dr Milan Krstić javno su predstavili dokument “Okvir za uspostavljanje strateškog dijaloga Srbije i SAD“.

Predložene oblasti bile su: ekonomija, trgovina i tehnologije; energetika i životna sredina; odbrana i bezbednost; regionalne inicijative; evropske integracije; bilateralna i multilateralna diplomatija; obrazovanje, kultura, nauka i veze među ljudima. Predloženi su inauguracioni ministarski sastanak, radne grupe, akcioni planovi i godišnja kontrola rezultata, sa dugoročnim ciljem sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

Početkom 2025. najavljeno je neposredno pokretanje dijaloga. Pred posetu zamenika državnog sekretara Ričarda Verme, srpski mediji i zvaničnici objavili su da je dijalog najavljen. Verma se 10. januara sastao sa predstavnicima Pupin inicijative i zahvalio im na predlogu, zalaganju i promociji dijaloga.

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Marko Rubio i Aleksandar Vučić Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Političko pokretanje procesa desilo se 11. januara 2025. Posle sastanka Aleksandra Vučića i Ričarda Verme, Vučić je izjavio da su dve zemlje „pokrenule strateški dijalog“. Kao šest širih oblasti naveo je veze među ljudima i obrazovne i kulturne razmene; regionalne inicijative; trgovinu i investicije; bilateralnu saradnju; javnu upravu i vladavinu prava; energetiku, odbranu i bezbednost.

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Foto: Lamkey Rod/CNP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Džejms O’Brajan ocenio je da je dijalog „znak zrelosti“ odnosa i okvir za trajne programe dveju vlada. Đurić je rekao da Srbija ulazi u krug prijateljskih država sa kojima SAD imaju redovnu institucionalnu razmenu i naglasio da saradnja sa Vašingtonom ne narušava odnose Srbije sa drugim partnerima.

U periodu april-jul 2025. rokovi se pomeraju. Predsednik Vučić trvdi 10. aprila da će dijalog biti pokrenut “u narednih mesec dana”. Posle Đurićevog sastanka sa Kristoferom Landauom 27. juna i dalje se govorilo samo o „mogućnosti pokretanja“, dok je 15. jula Đurić najavio da se prva formalna sesija očekuje „u narednim mesecima“. Time je postalo jasno da januarski događaj nije bio formalna inauguraciona sednica.

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Marko Đurić i Marko Rubio Foto: Fonet/AP

Izveštaj Stejt departmenta za Zapadni Balkan objavljen je 25. maja i u njemu je navedeno da će SAD tokom 2026. pokrenuti formalni Strateški dijalog sa Srbijom i Severnom Makedonijom, sa fokusom na ekonomsku, energetsku i bezbednosnu saradnju, čime je dodatno potvrđeno da dijalog do tada još nije bio formalno započet. Usledio je dogovor Đurića i Rubija 6. i 7. avgusta. Oni su se saglasili da se bilateralni strateški dijalog održi tokom 2025. i produbi ekonomske i bezbednosne veze.

Đurić je rekao da treba da počne „veoma brzo“ i izdvojio energetiku, infrastrukturu, nove tehnologije, nauku, obrazovanje i kulturu. U razgovoru je izneo i srpske stavove o Kosovu i Republici Srpskoj. Tokom peroda septembar-decembar 2025. usledio je nastavak priprema, bez sednice: Američka ambasada je u septembru govorila da će dijalog biti pokrenut „uskoro“. U decembru je otpravnik poslova Aleksandar Titolo rekao da su samo „preduzeti koraci“ ka pokretanju, a u novogodišnjoj poruci najavio je prvi američko-srpski strateški dijalog za 2026. godinu.

U junu je usledila nova najava i uži ekonomsko-tehnološki fokus: Vučić je ponovo najavio početak tokom leta. Kao četiri prioriteta naveo je energetiku i infrastrukturu; veštačku inteligenciju i napredne računarske tehnologije; odbrambenu saradnju i investicije; LNG i data-centre. To je uži i konkretniji paket od širokog okvira predstavljenog krajem 2024. i januara 2025.
I konačno, danas, 14. jula potvrđen je početak formalnog dijaloga.

Kurir Politika

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