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Rat blokadera oko četvoro nezavisnih članova Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji su se vratili u Savet REM-a nakon ostavki podnetih u decembru prošle godine, samo se rasplamsava i više se ne zna ko tu koga napada i ko kome drži stranu!

U sveopštem opozicionom galimatijasu sada se oglasila i Nataša Kandić, osnivač Fonda za humanitarno pravo koja je podržala stav Dragana Đilasa, predsednika Stranke slobode i paravde, i udarila na Rodoljuba Šabića, jednog od četvoro članova Saveta REM-a koji se vratio u ovo regulatorno telo. 

- Meni je sve logično i tačno što kaže predsednik SSP. Šabićevo obrazloženje i brojnih koji ga cene ne pije vodu - navela je u svojoj objavi.

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Nataša Kandić Foto: Printscreen

Dragan Đilas je podsetimo, napao je bivšeg poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića i još troje njegovih kolega da bi trebalo da ih bude sramota što su se vratili u REM, a Srđan Milivojević, lider DS, je ovaj potez Šabića i njegovih kolega čak nazvao "najvećom izdajom".

Kurir Politika 

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