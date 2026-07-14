Slušaj vest

I možda bi neko i poverovao da svojim očima u prenosu uživo na televiziji nije gledao šta se dešava u Parizu, gde je i s kim Vučić sedeo i ko ga je i kako dočekao.

Blokaderi su pomerili granicu gluposti plasiranjem očiglednih laži na mrežama prema kojima je Vučić u Pariz, eto tako, otišao nepozvan pa se baš slučajno našla jedna stolica u prvom redu za njega! 

blokaderi vojna parada
Foto: Printscreen X

Umesto ponosa što su naša zemlja i njen predsednik prvi put pozvani na jedan takav događaj kojem prisustvuju najviši evropski zvaničnici i brojni državnici, blokaderi upiru iz sve snage da takvu čast umanje ne shvatajući da su vreme i mesto potpuno pogrešni jer je reč o vojnoj paradi koju je danas uživo mogao da gleda čitav svet i da se svojim očima uveri ko je pozvan i ko je gde sedeo.

Pa je tako "nepozvani" predsednik Srbije danas vojnu paradu u centru Pariza pratio ni manje, ni više nego iz prvog reda, s Makronove desne strane! Što je izuzetna čast za Srbiju kao i sam poziv predsednika Makrona jedinoj evropskoj zemlji koja nije član ni NATO, ni EU, ali ni "Koalicije voljnih".

Vučić je na paradi sedeo između premijera Velike Britanije Kira Starmera i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa, što je velika čast za Srbiju. Hrvatski premijeri Andrej Plenković i Edi Rama sede u drugom redu iako prvi predstavlja zemlju članicu i EU i NATO, a drugi NATO članicu.

blokaderi vojna parada
Foto: Printscreen X

Predsednika Srbije svečano je jutros dočekala prva dama Francuske Brižit Makron posle čega se uputio ka tribinama gde je razgovarao s najvišim zvanicama i državnicima koji prisustvuju ovom događaju.

Vučić je sinoć prisustvovao i svečanoj večeri koju je, povodom Dana Republike, u čast šefova država ili vlada priredio predsednik Francuske Emanuel Makron.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ U PRVOM REDU NA VOJNOJ PARADI U PARIZU! Velika čast za Srbiju! Dočekala ga prva dama Brižit Makron, na tribinama razgovarao s visokim zvanicama
Francuska Pariz Dan pada Bastilje vojna parada Aleksandar Vučić
Politika"VELIKA JE ČAST ZA NAŠU ZEMLJU" Vučić se oglasio iz Pariza: Zahvalan Makronu, ovim pozivom potvrdio lično prijateljstvo i veliko poštovanje prema Srbiji (FOTO)
WhatsApp Image 2026-07-14 at 10.34.14.jpeg
Politika"LEPO JE BILO VEČERAS BITI SRBIN I PREDSEDNIK SRBIJE U JELISEJSKOJ PALATI" Vučić objavio snimak iz Pariza (VIDEO)
profimedia-1116365376.jpg
PolitikaVUČIĆ NAKON SVEČANE VEČERE KOD MAKRONA Velika je čast što Srbija prisustvuje, otkrio o čemu je razgovarao sa svetskim zvaničnicima: "Imamo ih, imaćemo i više!"
2026-07-13 23_00_18-Kurir_ Najvažnije vesti dana iz Srbije, regiona i sveta _ Kurir — Mozilla Firefo.png
PolitikaVUČIĆ U PARIZU RAZGOVARAO SA SVETSKIM LIDERIMA Srdačan pozdrav sa Makronom: Od značaja da Srbija bude prisutna tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope (FOTO)
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ STIGAO U JELISEJSKU PALATU: Prvi predsednik Srbije na francuskoj paradi povodom Dana pada Bastilje, prisustvuje svečanoj večeri
Aleksandar Vučić
PolitikaISTORIJSKI POZIV ZA SRBIJU! Vučić prisustvuje vojnoj paradi u Parizu sa 34 svetska lidera, a zbog OVE STVARI predsednik će biti JEDINSTVENA zvanica! Ceo spisak!
Aleksandar Vučić u Parizu Ursula fon der Lajen Emanuel Makron Mark Rute Volodimir Zelenski