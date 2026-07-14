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I možda bi neko i poverovao da svojim očima u prenosu uživo na televiziji nije gledao šta se dešava u Parizu, gde je i s kim Vučić sedeo i ko ga je i kako dočekao.

Blokaderi su pomerili granicu gluposti plasiranjem očiglednih laži na mrežama prema kojima je Vučić u Pariz, eto tako, otišao nepozvan pa se baš slučajno našla jedna stolica u prvom redu za njega!

Foto: Printscreen X

Umesto ponosa što su naša zemlja i njen predsednik prvi put pozvani na jedan takav događaj kojem prisustvuju najviši evropski zvaničnici i brojni državnici, blokaderi upiru iz sve snage da takvu čast umanje ne shvatajući da su vreme i mesto potpuno pogrešni jer je reč o vojnoj paradi koju je danas uživo mogao da gleda čitav svet i da se svojim očima uveri ko je pozvan i ko je gde sedeo.

Pa je tako "nepozvani" predsednik Srbije danas vojnu paradu u centru Pariza pratio ni manje, ni više nego iz prvog reda, s Makronove desne strane! Što je izuzetna čast za Srbiju kao i sam poziv predsednika Makrona jedinoj evropskoj zemlji koja nije član ni NATO, ni EU, ali ni "Koalicije voljnih".

Vučić je na paradi sedeo između premijera Velike Britanije Kira Starmera i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa, što je velika čast za Srbiju. Hrvatski premijeri Andrej Plenković i Edi Rama sede u drugom redu iako prvi predstavlja zemlju članicu i EU i NATO, a drugi NATO članicu.

Foto: Printscreen X

Predsednika Srbije svečano je jutros dočekala prva dama Francuske Brižit Makron posle čega se uputio ka tribinama gde je razgovarao s najvišim zvanicama i državnicima koji prisustvuju ovom događaju.

Vučić je sinoć prisustvovao i svečanoj večeri koju je, povodom Dana Republike, u čast šefova država ili vlada priredio predsednik Francuske Emanuel Makron.