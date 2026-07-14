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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je u Parizu prisustvovao vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske - Dana pada Bastilje.

Predsednik Srbije vojnu paradu pratio je iz prvog reda što je izuzetna čast za Srbiju kao i sam poziv predsednika Makrona jedinoj evropskoj zemlji koja nije član ni NATO, ni EU, ali ni "Koalicije voljnih".

Posle parade obratio se uživo iz Pariza.

- Nismo deo ni Evropske unije ni NATO-a, i zato posebno hvala predsedniku Francuske na izuzetnoj podršci i na poštovanju koje je pokazao prema Srbiji jer nismo ni deo koalicije voljnih koja je formirana u februaru 2023. To su one zemlje koje se zalažu za robusnu podršku Ukrajini i koje su napravile taj savez za ogromnu pomoć toj zemlji.

- Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, posebno predstavljati Srbiju na Šanzelizeu i na Plac Konkordu, i nadam se daćemo imati priliku da uzvratimo našim francuskim prijateljima na tome, bilo kad u budućnosti.

- Takođe, iskoristio sam priliku da razgovaram sa Antonijom Kostom Dužerom, predsednikom Evropskog saveta, naravno sa Kerom Starmerom, britanskim premijerom, sa Nikosom Hristodulidisom, i sa predsednikom Kipra i Aleksandrom Štubom, predsednikom Finske.

- Dodatno sam razgovarao sa, rekao bih, još nekim veoma važnim ljudima, ponovo sa Markom Ruteom, i da, kratko sam razmenio mišljenja o različitim pitanjima, sa Volodimirom Zelenskim, sa kojim je trebalo da se vidim za jedan dan, otprilike. Tako da verujem da su te stvari bile dobre.

Nepovoljne vesti za našu zemlju

- Nažalost, sve neke druge stvari koje dolaze kao vesti nisu posebno povoljne ni za koga u svetu, naročito ne za našu zemlju. Tu posebno mislim na novonajavljene tarife za one zemlje koje uvoze ruski gas i naftu; mi ne uvozimo rusku naftu, ali uvozimo ruski gas.

- Tako da se nadam da će početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama nam dati, to jest u petak, dati mogućnost da razgovaramo o svim tim stvarima i da pokušamo da ta pitanja rešimo na nešto drugačiji način, i da tražimo neku vrstu razumevanja od američke strane za Srbiju. Veoma su loše vesti nastavak sukoba u Ormuškom moreuzu, takođe i pojačavanje sukoba u Ukrajini, jer to dovodi do, da pričam sasvim o praktičnim stvarima, dakle, to dogovor je do strahovitog povećanja kotacija nafte.

- Dakle, mi smo juče imali cenu od 78,3 dolara po barelu, danas jutros je već bila 85,4, i ako se nastave sukobi, biće na 90, i to nas ponovo vraća. Danas bi cena dizela bila 247 dinara, dakle samo da to imate u vidu, ogroman novac gubimo kao država zbog smanjenja akciza.

- Ja znam da to ljude mnogo ne interesuje, ali treba da znaju da je to mnogo teško, mnogo teško izdržati, na svakom litru gubiti po 27 dinara, a onda vam je jasno koliki je gubitak za državu i koliko država mora da snosi teret.

- U skladu sa tim, ja ću predložiti ministru finansija i vladi Srbije da do petka ponovo spuste naše akcize, ne samo na 10%, već na 20%, za 20% da smanje naše prihode, dakle od akcize na naftu, da bismo mogli da držimo normalnu cenu, pristojnu cenu za ljude, i da bismo mogli da sprečimo bilo kakvu, kakvo iznenađenje sa spiralom inflacije. To su realni problemi sa kojima se suočavamo, rekao je Vučić u uključenju.

"Dao sam nalog ljudima u kabinetu"

Vučić je naglasio da ćemo imati mnogo, mnogo problema te da je dao ljudima u svom kabinetu nalog da sednu da vide kako ćemo sa dizelom i naftom jer ide zima i treba da se spremimo za zimu.

Gomilaju se problemi, dodao je Vučić i naglasio da situacija nije dobra i da to naše ljude ne zanima jer ih sad zanima da idu na godišnje, da imaju veće plate, ali da ćemo morati da radimo više.

Vučić objasnio zašto ga nema na slici "Koalicije voljnih" i šta je politika Srbije

- Ja sad, za sat vremena, krećem i biću prisutan na samitu "Jugoistočna Evropa - Ukrajina", i to, naravno, je dobro kada sarađujete. Bio sam dosad na 4 skupa, bili su u Odesi, Dubrovniku, Atini i Tirani, ali neće ni to biti jednostavno, imajući u vidu predloženu deklaraciju i sve drugo.

Na pitanje novinara da se u trenutku dok je u Parizu, u Srbiji ponovo plasira priča da je izolovan - pa se tako Štimac i Naim Leo Beširi pozivaju na fotografiju sa sastanka Koalicije voljnih, čiji Srbija nije ni član, pa kažu da Vučića nema na toj fotografiji?!

- Nisam primetio, i nemam vremena da se bavim tim likovima. Niko ni iz mog tima me nije obavestio o tome. Verovatno smatraju da nije "posebno ni važno. Kad razgovarate i kada odgovarate neznalicama, onda i sami postajete slični njima.

"Da hoću da budemo deo NATO, primili bi nas odmah"

- Da objasnim dobrim, prostodušnim ljudima: nisam bio na skupu koalicije voljnih zato što nisam prihvatio da Srbija bude deo koalicije voljnih. Da jesam, bio bih, verovatno, odmah uz Makrona, Stramera koji su to osnovali, Merca, i to bi im bila, valjda, najvažnija slika koju bi pokazali.

- Znate, ja vodim politiku koju sam obećao svom narodu: politiku vojne neutralnosti. Ja neću da Srbiju uvlačim u sukobe. Ja hoću da sačuvam mir u Srbiji, hoću da sačuvam stabilnost. Nekada to nije lako, nekada vas svi gledaju kao trinaesto prase, nekad se osećate vrlo loše. I sve to morate da istrpite, i sve to morate da znate zašto trpite, a to radite zbog svoje Srbije, jer ništa važnije na svetu ne postoji od Srbije. Tako da, ne znam šta bih vam odgovorio na to. Da hoću da budemo deo NATO-a, primili bi nas odmah.|

- Samo pitanje: je l' to naša politika, hoćemo li tu politiku, ili hoćemo da sami čuvamo svoje nebo?

- Da, imamo odličnu saradnju sa Kforom, s NATO, moramo da imamo, moramo da čuvamo mir i stabilnost. Unapređivaćemo tu saradnju, ali hoćemo li da budemo vojno neutralni ili ne? Da, hoćemo da budemo vojno neutralni, i to je naš izbor.

Ako neko misli da naš izbor treba da bude drugačiji, imaće uskoro priliku. Pa neka kažu ljudima da je njihova politika da budu deo koalicije vojnih, i da izdvajaju ogromna sredstva u robusnom naoružavanju Ukrajine i u svemu drugom. Nikakav problem, tada ćete imati fotografiju sa sastanka Koalicije voljnih.

- Ja mislim da smo mi dobili ogromno poštovanje. Još jedanput zahvaljujem našim francuskim domaćinima, zahvaljujem i svima drugima koji su i sinoć na svečanoj večeri i danas. Razgovarao sam i sa Hakanom Fidanom, dugo, ministrom spoljnih poslova Turske, što je za nas važno, i nisam rekao Isakirjakosom, Micotakisom, dosta dugo grčkim premijerom. Dakle, sve važni partneri za nas, sve važni razgovori, i verujem da to možemo da iskoristimo.

- Što se tiče nekih ljudi. Koji ne znaju šta je država, koji ne znaju koliko je teško voditi državu, moram samo da im kažem: nikada neće ni saznati, i dobro je da to tako ostane.

Strateško partnerstvo sa SAD

- Što se tiče strateškog dijaloga, mislim da će ministar spoljnih poslova ići u petak u Vašington, da će sa gospodinom Landovom, zamenikom Marka Rubija, dakle, započeti strateški dijalog. Ima tu mnogo važnih, i ne uvek lakih, i jednostavnih pitanja za nas, da ljudi ne misle da je to pesma, ali je to veoma važan podsticaj za nas, značajan podstrek i koji govori o nekim promenama koje su se dogodile u svetu, a koje se događaju ne samo, dakle, na globalnoj sceni, ne samo na geopolitičkoj sceni, već se dešavaju i u regionu, i mislim da je to vrlo važan korak napred u našim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Biće ključna i energetska pitanja, ali i neka druga pitanja. I ako me pitate već, da vam kažem, očigledno je da od Enkoridža, od susreta veoma važnog u tom trenutku Tramp-Putin, da se očigledno ta vrsta dogovora gotovo u potpunosti raspada, i kreću sve žešće mere protiv Ruske Federacije, pojasnio je Vučić.