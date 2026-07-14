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Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, detaljno je objasnila šta je bila njena poruka kada je rekla da bi "etnički očistila Kosovo 1998. godine i ovo je najgrublja kvalifikacija koju sam u životu rekla!"

- Ne na način da bih sada likvidirala onako kako se oni trude da do danas očiste etnički Kosovo. Nego na način da svako onak ko se oseća manje kao stanovnik SR Jugoslavije napusti isti i ide u svoju matičnu zemlju - objasnila je ministarka Punović u istoj emisiji.

Danas je govoreći za "Puls Srbije" istakla da nema nameru da se pravda onima koji su je zbog ove izjave kritikovali.

Ministarka Paunović ističe da njeno saopštenje nakon bure koja je nastala nije bilo povlačenje ili objašnjavanje njenih reči, već podsećanje javnosti na njene političke stavove koje, kako kaže, nije menjala decenijama.

- Ne, saopštenje ne ide u smeru da ja tumačim sopstvene reči ili da ih pojasnim. Ja sam rekla šta sam rekla. Ono što sam uradila u saopštenju jeste samo da sam podsetila ljude ko sam, odakle dolazim i kojoj političkoj opciji pripadam. Ja već 34 godine pripadam istoj političkoj opciji i to znači da imam kontinuitet u svojim stavovima. Nisam neko ko se danas probudi sa jednom idejom, a sutra sa drugom. Mislim isto i govorim isto - rekla je ministarka Paunović.

"Jedna rečenica je izvučena i napravljena je politička bomba"

Ministarka je navela da je čitava polemika nastala nakon što je, kako tvrdi, jedna rečenica iz njenog gostovanja izdvojena iz šireg konteksta.

- Tačno je da se dogodila emisija "Neispričano" u kojoj sam izgovorila rečenicu koja je izvučena iz konteksta. Od toga su najpre albanski mediji napravili jednu ozbiljnu bombu, optužujući me za skandal. Nakon toga su se priključili i određeni mediji iz centralne Srbije, kao i neke političke opcije koje su manje ili više važne. Ali ja ne mislim da je loše da u Republici Srbiji znamo šta ko od nas misli kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Naprotiv, mislim da je dobro da ljudi znaju ko kakav stav ima. Moj stav je potpuno jasan - teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije su neupitni. To je moj lični stav, stav političke opcije kojoj pripadam i stav svih ljudi koji razmišljaju na taj način - poručila je ministarka.

"Ne pravdam se onima koji bi bili spremni da trguju teritorijom"

Paunović je ocenila da su kritike koje su usledile pokazale da u javnosti postoje različite političke platforme, ali da ona nema nameru da odstupi od onoga u šta veruje.

- Šta o tome misle pojedinci koji bi eventualno bili spremni da trguju i tom teritorijom i uticajem na toj teritoriji zarad neke svoje buduće fotelje u koju su se projektovali, to su njihove lične percepcije. Ja se takvima ne pravdam. Još manje se pravdam toj buci koja je nastala, toj kampanji koja se vodi. Društvene mreže su mi bile blokirane komentarima, pretnjama i uvredama, ali meni to nije nepoznato. Ja sam neko ko je sve to video i doživeo. Ne mogu oni meni danas da obećaju ili prete nečim što Srbija već nije doživela od strane terorista UČK. To je razlika između nas i njih - rekla je Paunović.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović Foto: Kurir Televizija

"Svaka država očekuje da poštujete njen Ustav"

Ministarka je naglasila da njene reči, kako tvrdi, nisu bile poziv na sukob, već stav da svaka država ima pravo da traži poštovanje svog ustava i zakona.

- Ja sam za dijalog. I u toj emisiji nisam rekla ništa što je agresivnije od činjenice da zaista mislim da svako ko smatra da ne treba da poštuje Ustav i zakone zemlje u kojoj živi treba da se vrati u neku svoju matičnu zemlju čiji mu se Ustav i zakoni više sviđaju.

To nije nikakav ekstreman stav. To bi vam rekla i bilo koja političarka iz Italije, Nemačke, Švajcarske, Francuske ili Amerike. Svaka država očekuje da poštujete njen Ustav i njene zakone. Ako ste se opredelili da u toj zemlji živite, onda morate da poštujete pravila te zemlje. Ako vam to ne odgovara, imate pravo da tražite mesto gde vam odgovara više - navela je ona.

Početak izborne trke ili politički obračun

Na pitanje da li smatra da su njene reči iskorišćene u političke svrhe pred naredne izbore, Paunović je rekla da joj to ne smeta i da je upravo važno da građani znaju stavove svih aktera.

- Ako je ovo zaista početak političke kampanje, onda je to sjajno. Onda je moj stav, a samim tim i stav Socijalističke partije Srbije, potpuno jasan. Volela bih da građani Srbije znaju da svi moji kritičari misle drugačije. Dakle, građani treba da znaju ko smatra da Kosovo jeste sastavni deo Srbije, ko smatra da treba razgovarati i tražiti rešenja, a ko smatra da treba odustati i dati nešto što je naše zarad neke druge politike. Između toga će se građani opredeljivati. Biraće između onih koji poštuju i brane suverenitet Srbije i onih koji im nude neku "zlatnu budućnost" samo ako se odreknu onoga što smatraju narativom - rekla je ministarka.

Na kraju je poručila da je svoju poruku jasno objasnila i da ostaje pri onome što je rekla.

- Sve što sam imala da kažem rekla sam u svom obrazloženju. Nadam se da će me građani Srbije razumeti. A za sve ostale, da budem potpuno iskrena, ne zanima me šta misle - zaključila je Snežana Paunović.

Da podsetimo, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, našla se u centru pažnje nakon izjave u emisiji emitovanoj 11. jula na Kurir televiziji, u kojoj je, govoreći o događajima na Kosovu 1998. godine, rekla da bi, da je bila na mestu tadašnjeg predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, "etnički očistila Kosovo", ali je i objasnila da to ne bi bilo ni na jedan agresivan način. Njena izjava izazvala je burne reakcije dela opozicije, nevladinog sektora i javnosti, uz zahteve za njenu smenu i osude zbog izrečenih stavova.

05:46 EVO ŠTA SE KRIJE IZA IZJAVE MINISTARKE PAUNOVIĆ ZBOG KOJE SU JE SVI NAPALI:"Jednu rečenicu su pretvorili u političku bombu" Izvor: Kurir televizija

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