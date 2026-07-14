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"Počela velika vojna parada u Parizu. Francuzi ’počastili’ Srbe. Vučić je u prvom redu", glasio je naslov teksta hrvatskog portala Večernji list posvećen današnjoj velikoj vojnoj paradi u Parizu.

Taj portal poseban je akcenat stavio na mesto na kojem je sedeo predsednik Srbije, naglasivši u prvoj verziji naslova teksta da Vučić sedi u prvom redu, da bi već u drugoj verziji u naslov bilo dodato da "hrvatski premijer Andrej Plenković sedi iza Makrona"?!

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Foto: Printscreen/Večernji list

- Paradi u Parizu prisustvuje i srpski predsednik Aleksandar Vučić, koji sedi u prvom redu između britanskog premijera Kira Starmera i kiparskog predsednika Nikosa Hristodulidesa. U njegovoj neposrednoj blizini nalaze se i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i finski predsednik Aleksander Stub, dok hrvatski premijer Andrej Plenković sedi u drugom redu - jadao se Večernji list.

Portal je objavio i da je Vučić u Pariz došao na poziv Emanuela Makrona, kao i da je upravo on prvi predsednik Srbije koji prisustvuje francuskoj vojnoj paradi.

Gde je sedeo Vučić, a gde Plenković?

Podsetimo, predsednik Srbije vojnu paradu pratio je iz prvog reda što je izuzetna čast za Srbiju kao i sam poziv predsednika Makrona jedinoj evropskoj zemlji koja nije član ni NATO, ni EU, ali ni "Koalicije voljnih".

Predsednik Vučić je na paradi sedeo u prvom redu, između premijera Velike Britanije Kira Starmera i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa, što je velika čast za Srbiju.

Hrvatski premijeri Andrej Plenković i Edi Rama sedeli su u drugom redu iako prvi predstavlja zemlju članicu i EU i NATO, a drugi NATO članicu.

Vučić na vojnoj paradi u Parizu Foto: Kurir

Predsednika Srbije svečano je jutros dočekala prva dama Francuske Brižit Makron...

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Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

...posle čega se uputio ka tribinama gde je razgovarao s najvišim zvanicama i državnicima koji prisustvuju ovom događaju.

Predsednik Vučić na vojnoj paradi u Parizu, prve slike Foto: screenshot YT/CNBC-TV18, Youtube Printscreen/AP

Podsetimo, Aleksandar Vučić je sinoć prisustvovao i svečanoj večeri koju je, povodom Dana Republike, u čast šefova država ili vlada priredio predsednik Francuske Emanuel Makron.

Kurir.rs

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