- Bilo je da je Aleksandar Vučić izolovan, pa sad priznaju ne da nije izolovan, nego je lični gost predsednika Francuske. Pa je bilo da ne sme u Loznicu, pa predsednik otišao u Gornje Nedeljice! Pa ne sme u Novi Sad, a onda su im bili krivi Indeks sendviči. Pa ne sme u Niš, pa bila kriva pekara. Sad je na dnevni red došlo Užice... Živote... A kad predsednik bude otišao u Užice, biće Madagaskar. Nije ni čudo što je najveći domet ovakvih političara samo da vređaju žene i to je jedino iza čega čvrsto stoje, ponosni na svoje političke i ljudske domete - napisala je Brnabićeva na Iksu.