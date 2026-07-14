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Predsednica Skupštine Ana Brnabić odgovorila je lideru Stranke Srce Zdravku Ponošu na komentar na društvenim mrežama povodom odlaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Pariz na proslavu nacionalnog praznika Francuske - Dana pada Bastilje.

- Bilo je da je Aleksandar Vučić izolovan, pa sad priznaju ne da nije izolovan, nego je lični gost predsednika Francuske. Pa je bilo da ne sme u Loznicu, pa predsednik otišao u Gornje Nedeljice! Pa ne sme u Novi Sad, a onda su im bili krivi Indeks sendviči. Pa ne sme u Niš, pa bila kriva pekara. Sad je na dnevni red došlo Užice... Živote... A kad predsednik bude otišao u Užice, biće Madagaskar. Nije ni čudo što je najveći domet ovakvih političara samo da vređaju žene i to je jedino iza čega čvrsto stoje, ponosni na svoje političke i ljudske domete - napisala je Brnabićeva na Iksu.

Zdravko Ponoš je prethodno na Iksu napisao da je Makron pozvao predsednika "kao ličnog gosta da dodje u Pariz, da vidi paradu".

- Eh šta bi dao da ima neko tako da ga prošvercuje da poseti Užice. Đetinja ostade san nedosanjani - napisao je Ponoš na Iksu.

Kurir Politika

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