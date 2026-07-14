Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su danas donele odluku o otpočinjanju strateškog dijaloga sa Srbijom i prva sesija tog dijaloga zakazana je za petak, izjavio je Marko Đurić, ministar spoljnih poslova i dodao da je to jedna od najvažnijih vesti u poslednjih nekoliko godina.

O važnosti takve odluke i značaju za Srbiju, istoričar Aleksandar M. Gajić kaže za Kurir da otpočinjanje strateškog dijaloga između Srbije i SAD predstavlja jedan od najznačajnijih diplomatskih uspeha Srbije još od vremena SFRJ.

- Posebnu težinu dobija činjenicom da se pokreće u godini kada obeležavamo 145 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa. Strateški dijalog znači da Srbija i SAD uspostavljaju institucionalni okvir za redovne razgovore o svim ključnim pitanjima, od politike i bezbednosti do ekonomije, energetike i investicija - kaže Gajić.

sequence-01.01-55-06-07.still008.jpg
Foto: Kurir Televizija

Ističe da je to prilika da Srbija neposredno zastupa svoje interese i dodatno unapredi odnose sa jednim od najvažnijih međunarodnih partnera.

- Najvažnije je da ovaj proces donese konkretne koristi građanima kroz nove investicije, jaču ekonomsku saradnju i veću stabilnost. Dijalog i međusobno poverenje predstavljaju najbolji temelj za dugoročno partnerstvo dve države - poručio je Gajić.

Kurir Politika/A.J.

Ne propustitePolitikaPOTVRDA PRINCIPIJELNE POLITIKE KOJU BEOGRAD VODI ! Milivojević: SAD prepoznale Srbiju kao državu od značaja za američke državne i nacionalne interese!
srbija amerika.jpg
Politika"PUPIN INICIJATIVA" POZDRAVILA STRATEŠKU SARADNJU SAD SA SRBIJOM! "Jedinstvena prilika da se dodatno učvrsti civilizacijska povezanost dva naroda"!
tramp vucic.jpg
Politika"SAD SU PREPOZNALE ZNAČAJ SRBIJE"! Vuk Velebit: Srbija će imati rezervisanu stolicu u Vašingtonu i u svakom trenutku imaćemo koga da pozovemo!
Vuk Velebit.jpg
PolitikaPET JASNIH SIGNALA DA ODNOSI SRBIJE I SAD IDU UZLAZNOM LINIJOM "Amerika na Balkanu traži stabilnost i sigurnost, a naša država to poseduje"
tramp vucic.jpg