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Sjedinjene Američke Države su danas donele odluku o otpočinjanju strateškog dijaloga sa Srbijom i prva sesija tog dijaloga zakazana je za petak, izjavio je Marko Đurić, ministar spoljnih poslova i dodao da je to jedna od najvažnijih vesti u poslednjih nekoliko godina.

O važnosti takve odluke i značaju za Srbiju, istoričar Aleksandar M. Gajić kaže za Kurir da otpočinjanje strateškog dijaloga između Srbije i SAD predstavlja jedan od najznačajnijih diplomatskih uspeha Srbije još od vremena SFRJ.

- Posebnu težinu dobija činjenicom da se pokreće u godini kada obeležavamo 145 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa. Strateški dijalog znači da Srbija i SAD uspostavljaju institucionalni okvir za redovne razgovore o svim ključnim pitanjima, od politike i bezbednosti do ekonomije, energetike i investicija - kaže Gajić.

Foto: Kurir Televizija

Ističe da je to prilika da Srbija neposredno zastupa svoje interese i dodatno unapredi odnose sa jednim od najvažnijih međunarodnih partnera.

- Najvažnije je da ovaj proces donese konkretne koristi građanima kroz nove investicije, jaču ekonomsku saradnju i veću stabilnost. Dijalog i međusobno poverenje predstavljaju najbolji temelj za dugoročno partnerstvo dve države - poručio je Gajić.