OPŠTA HISTERIJA U HRVATSKOJ Pokušali da objasne zbog čega je Vučić u prvom redu u Parizu, a PLENKOVIĆ POZADI, pa ga ismejali - REGION BRUJI O OVOM SNIMKU
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Parizu, gde prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske – Dana pada Bastilje.
Predsednik Srbije vojnu paradu prati iz prvog reda što je izuzetna čast za Srbiju kao i sam poziv predsednika Makrona jedinoj evropskoj zemlji koja nije član ni NATO, ni EU, ali ni "Koalicije voljnih".
Upravo ova situacija izazvala je salvu podsmeha u Hrvatskoj jer je Vučić u prvom redu, dok je njihov premijer Plenković u drugom redu, predstavlja zemlju članicu i EU i NATO.
Kako sami navode mnogi tvrde da je upravo takav raspored zato što u prvom redu sede samo predsednici, ali ipak istina nije na njihovoj strani.
U prvo redu su se takođe našli britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc.
Hrvatski portal "Dnevno" takođe se bavi rasporedom sedenja na vojnoj paradi u Parizu. Oni tačno primećuju da u prvom redu nisu sedeli samo predsednici.
Podsetimo, Aleksandar Vučić je sinoć prisustvovao i svečanoj večeri koju je, povodom Dana Republike, u čast šefova država ili vlada priredio predsednik Francuske Emanuel Makron.