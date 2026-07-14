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Predsednik Srbije vojnu paradu prati iz prvog reda što je izuzetna čast za Srbiju kao i sam poziv predsednika Makrona jedinoj evropskoj zemlji koja nije član ni NATO, ni EU, ali ni "Koalicije voljnih".

Upravo ova situacija izazvala je salvu podsmeha u Hrvatskoj jer je Vučić u prvom redu, dok je njihov premijer Plenković u drugom redu, predstavlja zemlju članicu i EU i NATO.

Kako sami navode mnogi tvrde da je upravo takav raspored zato što u prvom redu sede samo predsednici, ali ipak istina nije na njihovoj strani.

U prvo redu su se takođe našli britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc.

Hrvatski portal "Dnevno" takođe se bavi rasporedom sedenja na vojnoj paradi u Parizu. Oni tačno primećuju da u prvom redu nisu sedeli samo predsednici.