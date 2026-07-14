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- Videti srpsku zastavu na kraju parade bio je poseban trenutak. Zbog takvih trenutaka vredi boriti se za svoju zemlju, čuvati njen mir i stabilnost. To je politika koju sam obećao svom narodu. Ništa važnije na svetu ne postoji od Srbije, glasi jedna od najvažnijih poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz Pariza, posle vojne parade kojoj je danas prisustvovao povodom 14. jula, Dana pada Bastilje, nacionalnog praznika Francuske.

Podsetimo, predsednik Srbije vojnu paradu pratio je iz prvog reda što je izuzetna čast za Srbiju kao i sam poziv predsednika Makrona jedinoj evropskoj zemlji koja nije član ni NATO, ni EU, ali ni "Koalicije voljnih".

Predsednik Vučić je na paradi sedeo u prvom redu, između premijera Velike Britanije Kira Starmera i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa, što je velika čast za Srbiju.

Predsednika Srbije svečano je jutros dočekala prva dama Francuske Brižit Makron posle čega se uputio ka tribinama gde je razgovarao s najvišim zvanicama i državnicima koji prisustvuju ovom događaju.

Podsetimo, Aleksandar Vučić je sinoć prisustvovao i svečanoj večeri koju je, povodom Dana Republike, u čast šefova država ili vlada priredio predsednik Francuske Emanuel Makron.