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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) na društvenoj mreži Iks na konstantne napade na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića koji boravi u Parizu na poziv Emanuela Makrona.

Kako je istakla, dve su stvari koje nam Đilas poručuje svojom objavom:

1. Kad si korumpiran, misliš da su svi korumpirani. I kad si ti na prodaju, misliš da su svi na prodaju, pa tako i Francuzi, Nemci…

2. EU ne predstavlja Makron, nego Picula.

Obe stvari su pogrešne i da nisu pogubne po Srbiju, ukoliko bi se oni ponovo dokopali vlasti, bile bi smešne. Dobra stvar je da ostaju samo trabunjanje frustriranog tajkuna", napisala je Brnabić.