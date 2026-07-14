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Odluka SAD da po prvi put u istoriji podigne odnose sa Srbijom na nivo strateškog partnerstva izuzetno je pozitivan gest SAD i sa političkog i sa ekonomskog stanovišta, ocenio je sagovornik Kurira Branko Branković, karijerni diplomata i nekadašnji ambasador pri UN.

- To je sa političke strane vrlo važna činjenica. Ovim su pokazali i da i te kako imaju poverenja u postojeću vlast koja je uspela da obezbedi stabilnost i sigurnost. Iz tog strateškog partnerstva mnogo šta može da izađe ukoliko budu otvorenog sluha za naše argumente, posebno za položaj Srba na KiM i pokušaje da se Dejtonski sporazum revidira u Republici Srpskoj - poručuje Branković.

Branko Branković Foto: Kurir Televizija

On je istakao da ovaj korak otvara i mnoga druga vrata.

- Ako održe reč, možemo očekivati da se već postojeća saradnja proširi. Veliki je ovo korak za nas, za jednu malu Srbiju da nađe partnera u velikoj sili kao što je Amerika - rekao je Branković.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Kako je naveo, u Vašingtonu je doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga, a prva sesija biće održana u petak.