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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je ekskluzivni intrevju za čuvenu američku medijsku kuću Fajnenšel tajms (FT) i u njemu poslao važne i direktne poruke Vašingtonu i Briselu. Intervju je objavljen na dan kada je Francuska na čelu s predsednikom Emanuelom Makronom ukazala veliku čast našoj zemlji i predsedniku, koji je veličanstvenu vojnu paradu u Parizu posmatrao iz prvog reda.

Foto: BENOIT TESSIER / AFP / Profimedia

Predsednik Vučić je za FT govorio o najavljenom otpočinjanju strateškog dijaloga Amerike i Srbije, potencijalnim američkim investicijama u našoj zemlji, proširenju Evropske unije (EU) i o mnogim drugim pitanjima.

- I dalje sam posvećen privlačenju američkih investicija, ali i tome da Srbija mora da ima dobar odnos sa SAD i da se raduje početku strateškog dijaloga sa tom zemljom - poručio je predsednik Vučić.

Dodao je da smatra da drugi mandat američkog predsednika Donalda Trampa jeste "velika promena" u odnosu na njegov prvi mandat.

Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

- Ovaj put su još više posvećeni poslovnim pitanjima i vrlo su spremni da dovedu finansijske i druge vrste investitora u Srbiju. Energetski sektor je idealan za američke investicije. Kroz njega Amerikanci mogu da imaju pravi uticaj u godinama i decenijama koje dolaze - rekao je predsednik Srbije.

Govoreći o NIS-u Vučić je izrazio uverenje da će MOL preuzeti ruski udeo, čime će se smanjiti uticaj Moskve na energetski sektor Srbije i širi region.

- SAD i Rusija su rešile nešto što je između njih i Beograd je dobio neku vrstu prijateljskog upozorenja da se izuzeće od sankcija možda neće obnoviti kada istekne krajem jula. Amerikanci su jedini narod koji može da reši sve probleme - istakao je on.

Prema njegovim rečima, EU je na neki način kriva za podsticanje protivljenja Trampovim investicijama u regionu, uključujući i Albaniju, gde je projekat povezan sa zetom američkog predsednika Džareda Kušnera, izazvao Flamingo revoluciju, odnosno masovne građanske i ekološke proteste koji su počeli krajem maja 2026. godine.

- Evropljani su veoma podržavali sve one koji su bili protiv takve vrste investicija. To sam odmah prepoznao. Zato je (Kušner) stao, a i mi smo stali u ranoj fazi. U Albaniji je došlo do druge faze, a sada su oni u mnogo većim problemima nego što smo mi bili - kazao je Vučić.

On je odustajanje od projekta izgradnje hotela na mestu nekadašnjeg Generalštaba u Beogradu nazvao svojim velikim neuspehom i dodao da je potcenio odlučnost Evrope da se odupre većem američkom komercijalnom prisustvu u regionu.

- Nisam shvatao koliko je važno za Evropu da pokaže Amerikancima ko je pravi gazda na kontinentu. EU brine o svojim interesima. Da li zaista verujete da bi bili oduševljeni kada bi videli američke investitore kako zauzimaju njihovo mesto ovde - pitao je Vučić.

Predsednik Srbije izjavio je i da bi Brisel trebalo da napusti pristup proširenju koji se sve više zasniva na zaslugama, prema kojem su Crna Gora i Albanija vodeći kandidati, i da umesto toga zajedno primi Zapadni Balkan.

- Šta želite da izgradite? Jače granice između svih? Ako svi idemo zajedno, ne bi bilo granica između Prištine, Beograda i svih ostalih - poručio je on.

Rekao je i da se nada velikom potezu za pridruživanje celog regiona EU.

- Potrebno nam je da region bude ujedinjen. Da ne bude nova zona sukoba ljudi koji ulaze u EU i drugih koji su daleko od toga - istakao je šef naše države.

U osvrtu na aktuelnu političku situaciji u Srbiji, Vučić je kazao da će ove godine do početka decembra biti održani vanredni parlamentarni izbori.

- Najverovatnije ćemo prvo imati parlamentarne izbore, a zatim predsedničke. Parlamentarni izbori biće održani do početka decembra. Nema prostora za različite odluke - zaključio je Aleksandar Vučić.