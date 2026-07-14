"Snežana Paunović je rekla šta bi uradila da je bila u prilici da uradi. Niti je bila u prilici, niti je to uradila, baš kao što ni Slobodan Milošević nije sprovodio etničko čišćenje na Kosovu i Metohiji. Svi šiptarski političari od onih iz vremena komunizma do danas činili su sve što su mogli da Srbi napuste Kosovo i Metohiju, milom ili silom!, poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

- Od odluke o zabrani povratka Srbima izbeglim pred balistima sa KiM 1945. do Kurtijevog zakona o strancima kojim su svi Srbi rođeni na Kosovu i Metohiji proglašeni strancima ukoliko ne uzmu državljanstvo lažne države Kosovo. Evropska unija i njeni agenti od uticaja kritikovali su ministarku Paunović za rečenicu koja nikog nije proterala sa KiM ali ni Evropska unija ni njeni agenti u Srbiji nisu osudili Kurtija za politiku koja je proterala hiljade Srba kao niti jednog Kurtijevog prethodnika koji su proterali više od 250.000 Srba sa Kosova i Metohije. Srbima će da sude za reči, Šiptarima neće da sude za dela.