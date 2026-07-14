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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Parizu, gde je danas pratio vojnu paradu iz prvog reda što je izuzetna čast za Srbiju kao i sam poziv predsednika Makrona jedinoj evropskoj zemlji koja nije član ni NATO, ni EU, ali ni "Koalicije voljnih".

Podsećamo, predsednik Vučić se sinoć obratio građanima nakon svečane večere koju je u čast zvaničnika država priredio predsednik Francuske Emanuel Makron. 

Danas je, nakon vojne parade i važnih razgovora, otišao da se okrepi i proba još jedan deo francuske kuhinje. 

- Sendič u Parizu... dobar, bolji i sočniji u Srbiji - napisao je uz podeljeni video predsednik. 

- Nešto lepo pored šunke, sigurno, videćemo. Ista je cena, malo niže kod nas. Dobar je sendvič, nema loših, to je kao naš u Novom Sadu. Počeo sam da izigravam one turiste. U svakom slučaju, ako ništa drugo, kod nas su sendviči dobri - dodao je uz snimak probanja sendviča. 

Kako je to izgleda, pogledajte u nastavku: 

Kurir.rs

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