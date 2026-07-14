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Nesuglasice među predstavnicima opozicije i studenata u blokadi nastavljaju da izlaze na videlo! Ovoga puta u centru pažnje našao se Nebojša Zelenović, član Demokratske stranke, koji je na društvenoj mreži Iks oštro kritikovao EU konvent i organizacije koje se zalažu za evropske integracije Srbije.

Povod za njegovu reakciju bila je objava Bojane Selaković, nakon koje je Zelenović izneo niz optužbi na račun predstavnika nevladinog sektora.

U objavi na mreži Iks Zelenović je napisao:

- E baš lepo. Čitaj narode kako EU konvent objašnjava poslanicima DS-a da, pošto im Vučić daje platu, treba da učestvuju u njegovom cirkusu!! Čiji to beše narativ, pitam se? I još se drzneš da osporavaš poslanički angažman... Sa takvima u EU. Nemoguće! - stoji u objavi.

Nebojša Zelenović Foto: Printscreen

Njegova poruka izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, posebno zbog činjenice da je kritikovao organizacije koje se godinama zalažu za evropske integracije Srbije.

Ova razmena poruka predstvlja još jedan u nizu sukoba između aktera opozicione secene. Poslednjih nedelja sve su češće međusobne optužbe, javne prozivke i neslaganja oko političke strategije, odnosa prema insistuticjama i načina delovanja, a objava Nebojše Zelenovića samo je dodatno otvorila pitanje dubokih podela unutar opoziconog spektra.

Kurir Politika