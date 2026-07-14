LETI PERJE NA SVE STRANE, NE ZNA SE VIŠE KO ŠTA RADI! Demokrata Nebojša Zelenović sada napao NVO koje su za Evropsku uniju!
Nesuglasice među predstavnicima opozicije i studenata u blokadi nastavljaju da izlaze na videlo! Ovoga puta u centru pažnje našao se Nebojša Zelenović, član Demokratske stranke, koji je na društvenoj mreži Iks oštro kritikovao EU konvent i organizacije koje se zalažu za evropske integracije Srbije.
Povod za njegovu reakciju bila je objava Bojane Selaković, nakon koje je Zelenović izneo niz optužbi na račun predstavnika nevladinog sektora.
U objavi na mreži Iks Zelenović je napisao:
- E baš lepo. Čitaj narode kako EU konvent objašnjava poslanicima DS-a da, pošto im Vučić daje platu, treba da učestvuju u njegovom cirkusu!! Čiji to beše narativ, pitam se? I još se drzneš da osporavaš poslanički angažman... Sa takvima u EU. Nemoguće! - stoji u objavi.
Njegova poruka izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, posebno zbog činjenice da je kritikovao organizacije koje se godinama zalažu za evropske integracije Srbije.
Ova razmena poruka predstvlja još jedan u nizu sukoba između aktera opozicione secene. Poslednjih nedelja sve su češće međusobne optužbe, javne prozivke i neslaganja oko političke strategije, odnosa prema insistuticjama i načina delovanja, a objava Nebojše Zelenovića samo je dodatno otvorila pitanje dubokih podela unutar opoziconog spektra.
Kurir Politika