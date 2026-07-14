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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević oglasio se saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- Ne mislim da je ministarka Snežana Paunović pozivala na bilo kakvo etničko čišćenje. Ko poznaje Snežanu zna da je reč o ženi koja je rođena u Peći, koja je veliki deo života provela na Kosovu i Metohiji i koja je govorila iz ogromne lične emocije i bola zbog stradanja srpskog naroda.

Ipak, moramo da postavimo pitanje kako je moguće da jedna izjava, koja je očigledno izazvala različita tumačenja, odmah proizvede toliko reakcija, dok se godinama podiže zid ćutanja pred onim što Srbi na Kosovu i Metohiji zaista preživljavaju.

Gde su bile sve te reakcije kada su Srbi hapšeni bez osnova, prebijani i proterivani, kada je pucano na srpsku decu koja su nosila badnjak, kada se našim ljudima oduzimaju zemlja, institucije i pravo na normalan život? Gde su reakcije na svakodnevne pritiske kojima su izloženi samo zato što su Srbi?

Ne mora neko da izgovori reči "etničko čišćenje" da bi ga sprovodio. Politika Aljbina Kurtija i vlasti u Prištini, kroz hapšenja, zastrašivanje, nasilje i sistematsko onemogućavanje normalnog života, ima jasan rezultat - da Srba na Kosovu i Metohiji bude sve manje.

Srbija, sa druge strane, govori o miru, suživotu, dijalogu i kompromisnom rešenju. To je naša državna politika i suštinska razlika između Beograda i Prištine.

Ako Evropska unija zaista želi Kosovo i Metohiju na kome ima života i budućnosti za sve, onda njena pažnja mora biti usmerena ka Prištini i Aljbinu Kurtiju. Tamo su oni koje godinama podržavaju, sa kojima razgovaraju i na koje mogu i moraju da utiču. Problem nije u Beogradu i u jednoj izjavi, već u politici koja na terenu proizvodi strah, progon i sve manje Srba.

A oni koji su se jedino dosetili da zatraže ostavku ministarke, neka kažu da li su spremni da jednako glasno osude progon Srba na Kosovu i Metohiji, ili im je jedini cilj da svaku temu pretvore u napad na sopstvenu državu - izjavio je ministar Milićević.