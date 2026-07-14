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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je to što pojedini u Srbiji govore da je bio izolovan tokom vojne parade u Parizu, iako je zapravo sedeo u prvom redu. 

- Nisam bio na skupu Koalicije voljnih zato što nisam prihvatio da Srbija bude deo Koalicije voljnih. Da jesam, bio bih verovatno odmah uz Makrona, Starmera koji su to osnovali, Merca, i to bi im bila valjda najvažnija slika koju bi pokazali. 

- Znate, ja vodim politiku, koju sam obećao svom narodu. Politiku vojne neutralnosti, neću da Srbiju uvlačim u sukobe. 

Kako je istakao želi da sačuva mir i stabilnost u Srbiji.

- Nekada to nije lako, nekada vas gledaju kao trinaesto prase, nekada se osećate vrlo loše i sve to morate da istrpite. A sve to radite zbog svoje Srbije. Jer ništa važnije na svetu ne postoji od Srbije.

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