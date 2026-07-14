VUČIĆ RAZBIO PRIČE O "IZOLACIJI" U PARIZU Predsednik pokazao šta je borba za Srbiju jer NIŠTA VAŽNIJE NE POSTOJI OD SRBIJE: Želim da sačuvam mir (video)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je to što pojedini u Srbiji govore da je bio izolovan tokom vojne parade u Parizu, iako je zapravo sedeo u prvom redu.
- Nisam bio na skupu Koalicije voljnih zato što nisam prihvatio da Srbija bude deo Koalicije voljnih. Da jesam, bio bih verovatno odmah uz Makrona, Starmera koji su to osnovali, Merca, i to bi im bila valjda najvažnija slika koju bi pokazali.
- Znate, ja vodim politiku, koju sam obećao svom narodu. Politiku vojne neutralnosti, neću da Srbiju uvlačim u sukobe.
Kako je istakao želi da sačuva mir i stabilnost u Srbiji.
- Nekada to nije lako, nekada vas gledaju kao trinaesto prase, nekada se osećate vrlo loše i sve to morate da istrpite. A sve to radite zbog svoje Srbije. Jer ništa važnije na svetu ne postoji od Srbije.