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Portal Nova S objavio je tekst nakon vojne parade u Francuskoj kojoj je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tvrdeći da je on u Parizu bio totalni autsajder jer se nije našao na fotografijama sa sastanka Koalicije voljnih, ali ni na snimcima na Instagramu francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Međutim, u pitanju je sastanak formata kojem Srbija ne pripada, pa je samim tim i očekivano da predsednik Vučić nije prisustvovao tom događaju. Srbija je svojim političkim izborom van ove grupe, zbog čega odsustvo sa zajedničke fotografije članica Koalicije voljnih zapravo ne predstavlja nikakvo iznenađenje.

Neposredno nakon toga, francuski predsednik Emanuel Makron objavio je fotografiju učesnika i gostiju nakon vojne parade, na kojoj se nalazi i Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije bio je među zvaničnicima koji su dobili poziv za prisustvo na ovom događaju, što potvrđuje njegovu ulogu gosta na ceremoniji u Parizu.

Pokušaj da se njegovo odsustvo sa fotografije sastanka grupe kojoj Srbija ne pripada predstavi kao diplomatski poraz predstavlja samo izvrtanje činjenica i ignorisanje stvarnog konteksta događaja.

Prethodno je i Vučić komentarisao ove navode u pojedinim medijima.

"Nisam bio na skupu Koalicije voljnih zato što nisam prihvatio da Srbija bude deo Koalicije voljnih. Da jesam, bio bih verovatno odmah uz Makrona, Starmera, koji su to osnovali, Merca, i to bi im bila valjda najvažnija slika koju bi pokazali", dodao je Vučić.

Istakao je da vodi politiku koju je obećao svom narodu - politiku vojne neutralnosti i istakao da ne želi da Srbiju uvlači u sukobe.