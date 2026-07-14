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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da je politika koju Srbija baštini dijalog, pomirenje i saradnja i da je tome iskreno i duboko posvećena i naglasila da je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i sama žrtva etničkog čišćenja i da je govorila iz tog ugla, kao i da njena izjava ne odražava zvaničnu politiku Srbije.

"Kao predsednica Narodne skupštine Srbije, osećam potrebu da reagujem na izjave ministra u Vladi Srbije, Snežane Paunović, a sa kojom sam blisko i dobro sarađivala i u vreme kada je bila potpredsednik Narodne skupštine, kao i sada na mestu ministra", navela je Brnabić u pisanoj izjavi za Tanjug.

Istakla je da etničko čišćenje nikada nije bilo i da veruje da nikada neće biti nešto što Srbija podržava.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović Foto: Kurir Televizija

"O tome svakako najbolje svedoči i činjenica da je, nakon sukoba devedesetih godina, upravo Srbija ostala najviše multietnička zemlja sa pripadnicima više od 24 različite nacionalnosti, koje imaju priliku da se obrazuju i informišu na svom jeziku i imaju stalni dijalog sa predstavnicima institucija, kako bismo zajedno radili na svakom relevantnom pitanju", rekla je Brnabić.

S druge strane, dodala je, oni koji se danas hvale poštovanjem evropskih vrednosti su, nakon sukoba devedesetih, postali skoro u potpunosti etnički čiste zemlje.

"Što se tiče Kosova i Metohije, Snežana Paunović je i sama žrtva etničkog čišćenja srpskog naroda iz ove naše autonomne pokrajine. Ona u svoj dom ni dan-danas ne može slobodno da ode, iako su mnogi Prištinu nazivali svetionikom slobode i vladavine prava. Dakle, njena izjava je izjava osobe koja je sama žrtva etničkog čišćenja, a svakako ne odražava zvaničnu politiku Republike Srbije", rekla je Brnabić.

Ukazala je da sama činjenica da o ovome izjašnjavaju jeste pokazatelj ozbiljnosti i odgovornosti Srbije.

"Zato što mi reakcije ne na izjave, već na dela, odnosno kontinuirano etničko čišćenje srpskog naroda i drugih nealbanaca sa Kosova i Metohije nismo nikada imali priliku da čujemo, a to se dešava svakoga dana pred očima celog sveta. Takođe nikada nismo imali priliku da čujemo zvanične reakcije na otvoreno promovisanje i slavljenje ustaštva u Hrvatskoj, skandiranje ustaških pozdrava 'Za dom spremni' pod kojim je stotine hiljada ljudi ubijeno, slavljenje etničkog čišćenja srpskog naroda sa prostora Hrvatske i pretnji da će se ono malo srpskog stanovništva koje je tamo ostalo, takođe naći na 'omiljenom srpskom prevozu - traktoru'", rekla je Brnabić.

Ona je ocenila da Srbija nikada neće biti takva zemlja.