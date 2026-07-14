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​Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je nakon vojne parade u Parizu da je Hrvatska, na proslavi Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje, "bila tamo gde treba da bude", a pokušao je da na, blago rečeno, čudan način, opravda to što je sedeo u drugom redu, za razliku od predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na pitanje o tome da prokomentariše to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sedeo u prvom redu, a on u drugom, Plenković je uz osmeh odgovorio:

- Stalno se za njega zanimate. Kao da je naš.

Novinarka je potom upitala Plenkovića "jeste li vi bili u drugom redu i ko je bio u kojem redu", na šta je hrvatski premijer odgovorio kontra pitanjem "Je li i to tema u Hrvatskoj?", na šta je dobio potvrdan odgovor.

- Postoji nekakav "preseans" (pravo prvenstva). Videli ste da su bili predsednici u prvom redu i zemlje E3. E3 su Francuska, Nemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo, a ovo drugo je bilo po "preseansu" u redu odmah iza njih. Čudo interesa, čudo - pokušao je da objasni Plenković, ali teško da je nekome ostalo jasno šta je hteo da kaže hrvatski premijer.

Podsetimo, ranije danas Jutarnji list je krivio protokol, tvrdeći da predsednici država uvek sede ispred premijera.

Hrvatski portal "Dnevno" takođe se bavio rasporedom sedenja na vojnoj paradi u Parizu i raskrinkao laži Plenkovićevog medija. Oni su tačno primetili da u prvom redu nisu sedeli samo predsednici, već premijeri.

Očigledno je sada Plenković pokušao ponovo da opravda to što je sedeo u drugom redu, pominjući kako su ipak Starmer i Merc izuzetak, ali ne postoji nikakav poseban ili ekskluzivan protokol koji garantuje predstavnicima zemalja E3 (Francuska, Nemačka, Velika Britanija) sedenje u prvom redu zbog samog članstva u toj grupi.

Raspored sedenja na međunarodnim događajima i samitima određuje se prema strogo utvrđenim, univerzalnim pravilima diplomatskog protokola, a ne prema neformalnim koalicijama kao što je E3.

Plenkovićevo opravdanje je istovremeno i smešno i tužno.

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