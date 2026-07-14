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Savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević ocenila je danas, odgovarajući na pitanje Kurira, da je tekst koji je Nova S objavila o poseti Aleksandra Vučića Francuskoj svesno i namerno obmanjivanje javnosti.

- Velika je sramota da se neko ko se predstavlja kao profesionalni medij, služi falsifikovanjem činjenica i metodama obmanjivanja koje su svojstvene tabloidima. Tekst koji je Nova danas objavila pod naslovom „Još jedan diplomatski promašaj predsednika Srbije: Vučić autsajder u Parizu“ nije samo grubo izvrtanje činjenica, već predstavlja svesno i namerno obmanjivanje javnosti - navela je Vasiljević.

- Volela bih da verujem da su novinari i urednici ovog medija dovoljno obrazovani da, pored srpskog, govore makar jedan strani jezik. Ako ne francuski, onda sigurno engleski. Da jesu, mogli bi da pročitaju najave svih relevantnih svetskih agencija koje su jasno objavile da će u Parizu, uoči proslave Dana Bastilje, biti održan sastanak takozvane „Koalicije voljnih“ – koalicije čiji Srbija nije član, niti je želela da bude - pojasnila je ona.

Foto: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Vasiljević je dodala da je upravo zato Služba za saradnju s medijima predsednika Republike još dan ranije jasno saopštila da će predsednik Aleksandar Vučić prisustvovati svečanoj večeri koju organizuje predsednik Emanuel Makron, kao i vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Francuske.

- Nigde, ni u jednoj najavi, nije navedeno da će predsednik Srbije prisustvovati sastanku „Koalicije voljnih“, jer Srbija nije njen član, niti je želela, niti hoće da bude. I upravo fotografiju sa tog sastanka, na kojem predsednik Vučić nije bio, nije želeo da bude i nije ni najavio da će biti, Nova koristi kao „dokaz“ svoje konstrukcije da je bio „autsajder“ u Parizu. Teško je zamisliti očigledniji primer manipulacije - kaže Vasiljević za Kurir.