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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da će danas učestvovati na samitu ''Jugoistočna Evropa - Ukrajina'' u Kijevu.

- Naravno, dobro je kada sarađujete. Bio sam do sada na četiri skupa, u Odesi, Dubrovniku, Atini i Tirani. Ali neće ni to biti jednostavno, imajući u vidu predloženu deklaraciju i sve drugo - rekao je Vučić novinarima u Parizu gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske i naveo da bi trebalo da se sastane i sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Predsednik se upravo oglasio na svom Instagramu, gde je još jednom potvrdio da će predstavljati Srbiju na ovom važnom samitu.

- Posle Odese, Atine, Dubrovnika i Tirane, red je došao na Kijev. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju - napisao je Vučić u svojoj objavi.

Kako je dodao, kao i svaki put, biće ne laki razgovori o zajedničkoj Deklaraciji učesnika.

- Posle Pariza, putovao sam popodne i celu noć, preko Moldavije i centralnog dela Ukrajine kako bih stigao u Kijev. Malo umoran, ali boriću se i čuvati Srbiju - napisao je predsednik.