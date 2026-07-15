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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se putem društvene mreže Iks povodom najnovijeg spina blokaderskih medija u Srbiji, a koji se tiče tretmana koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao u Parizu, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske.

- Kada Nova objavi tekst da je Aleksandar Vučić u Parizu bio totalni autsajder, a istovremeno hrvatski mediji objave da su Francuzi počastili Srbe zbog tretmana i uvažavanja koje su pokazali prema našem predsedniku, onda to što Nova radi više nije novinarstvo, već dijagnoza - napisala je Brnabićeva u svom najnovijem tvitu.

Kao što se jasno vidi na priloženim snimcima ekrana, dok Hrvati u naslovu ističu da je Vučić u Parizu stajao u prvom redu, bloakderski portal objavio je tekst sa naslovom "Vučić u Parizu kao totalni autsajder: Još jedan diplomatski promašaj predsednika Srbije".Ovakav medijski apsurd jasno dokazuje da je slepa želja za diskreditacijom sopstvene zemlje postala daleko jača od bilo kakve profesionalne etike i najočiglednijih činjenica. 

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