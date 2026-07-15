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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu i istakao da su, u vremenu složenih geopolitičkih previranja i stalnih pritisaka, očuvanje vojne neutralnosti, apsolutna samostalnost u odlučivanju i neprestana borba za suverenitet ključni prioriteti naše spoljne politike.

- Štitimo i branimo sami svoje nebo i zemlju, mi smo slobodarski narod, za nas sloboda nema cenu - poručio je Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Ove reči predstavljaju jasan odraz politike ubrzane modernizacije Vojske Srbije, koja je danas respektabilna i nezavisna sila sposobna da samostalno garantuje sigurnost naših granica. Oslanjanjem isključivo na sopstvene kapacitete i domaće resurse, država šalje snažnu poruku da je očuvanje slobode i suvereniteta apsolutni i beskompromisni prioritet od kojeg se nikada neće odstupiti.

Kurir.rs

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