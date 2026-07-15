"ZA NAS SLOBODA NEMA CENU" Vučić moćnom porukom pokazao kako se čuva suverenitet Srbije, pa ponosno podsetio kakav su Srbi narod (FOTO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu i istakao da su, u vremenu složenih geopolitičkih previranja i stalnih pritisaka, očuvanje vojne neutralnosti, apsolutna samostalnost u odlučivanju i neprestana borba za suverenitet ključni prioriteti naše spoljne politike.
- Štitimo i branimo sami svoje nebo i zemlju, mi smo slobodarski narod, za nas sloboda nema cenu - poručio je Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.
Ove reči predstavljaju jasan odraz politike ubrzane modernizacije Vojske Srbije, koja je danas respektabilna i nezavisna sila sposobna da samostalno garantuje sigurnost naših granica. Oslanjanjem isključivo na sopstvene kapacitete i domaće resurse, država šalje snažnu poruku da je očuvanje slobode i suvereniteta apsolutni i beskompromisni prioritet od kojeg se nikada neće odstupiti.
Kurir.rs