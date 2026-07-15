Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je šta se desi kad u životu naiđeš na bokserske drugove - navučeš rukavice i kreće sparing!
Politika
"S NJIMA BIH PRE POPIO KAFU, KOJU INAČE NE PIJEM, NEGO..." Vučić pokazao šta se desi kad naiđeš na bokserske drugove! Muzika u pozadini je hit! (VIDEO)
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- Sa njima bih pre popio kafu, koju inače ne pijem, nego obarao ruke, našalio se predsednik Vučić pa na snimku pokazao kako je sve to izgledalo - kao u Rokiju!
Snimak Vučića u crvenim bokserskim rukavicama pratila je i kultna muzička tema - "Eye of the tiger" koja je obeležila serijal Roki, najpoznatiju ulogu holivudske akcione zvezde Silvestera Stalonea, koji tumači lik boksera Rokija Balboe.
Kurir.rs
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