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- Sa njima bih pre popio kafu, koju inače ne pijem, nego obarao ruke, našalio se predsednik Vučić pa na snimku pokazao kako je sve to izgledalo - kao u Rokiju!

Snimak Vučića u crvenim bokserskim rukavicama pratila je i kultna muzička tema - "Eye of the tiger" koja je obeležila serijal Roki, najpoznatiju ulogu holivudske akcione zvezde Silvestera Stalonea, koji tumači lik boksera Rokija Balboe.

 Kurir.rs

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