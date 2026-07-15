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Prvi put u istoriji Vašington pokreće strateški dijalog sa Srbijom što je jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Prva sesija biće održana u petak i ona se ocenjuje, ne samo kao diplomatska, već i kao politička istorija u odnosima Srbije i SAD.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost i Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije.

- Ovo predstavlja novu fazu u odnosima između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Već oko godinu i po dana može se primetiti uzlazni trend u tim odnosima, a otvaranje strateškog dijaloga donosi mnogo novih mogućnosti. Dovoljno je pogledati region i videti koliki uticaj SAD imaju u pojedinim zemljama, posebno kroz ulaganja u energetiku, koja dalje podstiču razvoj privrede i ekonomije. Srbija sada ulazi u proces strateškog dijaloga, što može da otvori prostor za nove investicije i saradnju - rekao je Obrknežev.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Regionalni projekti otkrivaju novu strategiju

Ukazao je na to da ekonomski i energetski projekti u regionu pokazuju da se odnosi i interesi velikih sila na Balkanu ubrzano menjaju.

- Još prilikom potpisivanja Vašingtonskog sporazuma smatrao sam da je njegov najveći značaj upravo u ekonomskim i energetskim odredbama. U tome sam video međusobno uvažavanje država, ali i mogućnost za konkretna ulaganja. Sada dolazimo do faze kada se o tim pitanjima razgovara na ozbiljnijem nivou. Dovoljno je pogledati projekte u regionu, poput gasovoda od Hrvatske preko Federacije BiH do Zvornika ili višemilijardnih američkih ulaganja u energetiku Albanije u narednim decenijama. To pokazuje da SAD žele snažnije prisustvo na Balkanu - naveo je.

Ibrahimović je objasnio kako se politički i ekonomski interesi Srbije oslanjaju na saradnju sa najvećim svetskim partnerima, ali i zašto je važno održati ravnotežu u tim odnosima.

- Građani pre svega treba da razumeju da bez Sjedinjenih Američkih Država danas gotovo da nema ozbiljnog političkog rešenja za velike međunarodne krize. Gde god postoji sukob ili ozbiljan politički problem, SAD imaju važnu ulogu - bilo da dovode strane za pregovarački sto ili direktno učestvuju u procesu rešavanja. Sa druge strane, za Srbiju je podjednako važno da bez Evrope nema održivog ekonomskog razvoja - kaže.

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

- Upravo zato treba razumeti da se na ovim prostorima vodi svojevrsno geopolitičko nadmetanje između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. To se može prepoznati kroz različite projekte i inicijative u regionu - od gasnog interkonektora u Bosni i Hercegovini, preko pitanja Generalštaba u Beogradu, do energetskih ulaganja u Albaniji - za emisiju "Redakcija", objasnio je Ibrahimović.

02:33 ISTORIJSKI PETAK ZA SRBIJU I SAD: Otvara se nova era odnosa sa Belom kućom - Analitičari o tome šta se krije iza američkog strateškog dijaloga sa Srbijom? Izvor: Kurir televizija

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