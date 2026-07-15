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Još jedan veliki diplomatski uspeh Srbije. Predsednik Srbije učestvovao je na paradi u Parizu povodon dana pada Bastilje. Bio je to šamar onima koji tvrde da je Srbija izolovana.

Istovremeno, Vašington je doneo odluku o započinjanju strateškog dijaloga sa Srbijom, a prva sesija dijaloga zakazana je za 17. jul, potvrdio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić. On je dodao i da Srbija i SAD prvi put u istoriji podižu odnose na nivo strateškog partnerstva!

Predsednik Vučić je odmah nastavio sa diplomatskim aktivnostima, danas učestvuje na samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina koji se održava u Kijevu.

Kako vide diplomatski domet boravka predsednika Srbije na paradi u Parizu, za emisiju "Puls Srbije", govorili su prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka, Srđan Barac, politički analitičar i Bojan Borovčanin, predsednik organizacije "NIT".

- Ovo je veoma značajan istorijski trenutak, jer se pred našim očima odvija geostrateško prekomponovanje i stvaranje novog političkog pejzaža Evrope. Smatram da je ovo jedan u nizu uspeha Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića, koji je uspeo da pozicionira zemlju na mesto za koje se danas vidi da ima veliki značaj. Mnogima je zasmetalo što je Srbija dobila takvu poziciju, ali u najvišoj diplomatiji protokolarni detalji nisu slučajni - rekao je Petričković.

prof. dr Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Srbija dobija sve značajniju ulogu na evropskoj sceni

Ukazao je na to da položaj Srbije u međunarodnim odnosima sve više jača, uz oslonac na političke i ekonomske pokazatelje.

- Kao što smo videli na skupu u Parizu, gde su bili prisutni najviši predstavnici Evropske unije i evropskih država, određeni simboli i raspored šalju jasne poruke. To pokazuje tradicionalno prijateljstvo sa Francuskom, ali i prepoznavanje Srbije kao važnog faktora na evropskoj političkoj sceni. Srbija se danas posmatra kao zemlja na koju se računa, ne samo zbog političkog položaja, već i zbog ekonomskih pokazatelja. Činjenica da je među vodećim ekonomijama regiona, uz stabilne javne finansije, nizak nivo spoljnog duga i energetsku stabilnost u veoma turbulentnom periodu, dodatno doprinosi njenoj poziciji - kaže on.

Barac je ocenio da se kroz priču o izolaciji Srbije često pokušava vratiti slika iz prošlosti, podsećajući na posledice ranijih političkih procena.

- Kada se govori da je Srbija izolovana, to je bila vrsta manipulacije emocijama, jer se time zemlja vraća u kontekst devedesetih godina i perioda kada tadašnje rukovodstvo nije na pravi način prepoznalo promene na međunarodnoj sceni. Od pada Berlinskog zida, preko različitih međunarodnih sporazuma, pa do događaja nakon Kumanovskog sporazuma, pogrešne procene su imale ozbiljne posledice koje su država i narod skupo platili - naveo je.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Danas je situacija drugačija. Srbija ima rukovodstvo koje bolje razume savremene međunarodne odnose i uspeva da održava kontakte sa velikim svetskim liderima. To se vidi kroz sastanke sa predsednicima Kine, Francuske, Turske, Mađarske, Rusije, kao i kroz odnose sa drugim važnim državama. Posebno bih istakao značaj predstojećih odnosa sa Francuskom, tj. da je ona jedna od ključnih članica Evropske unije, uz Nemačku. Raniji pokušaji da se evropski put Srbije gradi isključivo preko pojedinih regionalnih centara nisu dali rezultate, dok saradnja direktno sa najvažnijim evropskim državama otvara nove mogućnosti - istakao je.

Borovčanin je ocenio da se odnos dela međunarodnih partnera prema Srbiji menja i da nova diplomatska komunikacija donosi drugačiji pristup.

- Primetno je da se deo američke diplomatije promenio u odnosu prema srpskom narodu i srpskim interesima. To se moglo videti i kroz neke poteze američkih predstavnika, poput odavanja pošte srpskim žrtvama u Bratuncu. Promenila se i retorika pojedinih političara koji su ranije imali veoma negativan stav prema američkoj politici. Mislim da je to pokazatelj da je politika balansiranja i očuvanja sopstvenih interesa dala rezultate, jer danas imamo mnogo više bilateralnih kontakata i poseta na najvišem nivou nego ranije - rekao je.

Bojan Borovčanin, predsednik organizacije NIT Foto: Kurir Televizija

- Mogli bismo reći da to nije samo neutralna politika, već i politika zasnovana na sopstvenim interesima i balansu između velikih sila, ali moramo da budemo realni. Ne smemo da očekujemo da će neko drugi rešavati naše nacionalne probleme. Često se može čuti da će doći Rusi, Amerikanci, Francuzi ili neko drugi i rešiti naša pitanja, ali male države u velikim geopolitičkim promenama moraju pre svega da se oslone na sebe. Istorija pokazuje da su male zemlje često prve koje osete posledice velikih sukoba i promena. Zato Srbija mora da vodi svoju politiku, da štiti svoje interese i da ne bude ničiji produžetak - za emisiju "Puls Srbije", zaključio je Borovčanin.

02:01 DIPLOMATSKI ŠAMAR DEŽURNIM KRITIČARIMA: Vučić u Parizu i Kijevu, Srbija sa Amerikom potpisuje istorijski sporazum - nova faza odnosa sa SAD na pomolu? Izvor: Kurir televizija

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