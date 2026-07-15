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Politički analitičar Uroš Piper upitao je sve iz "Crte", kako ih nije sramota?!

Piper je reagovao na objavu "Crte" koju su preneli blokaderski mediji da bi u ovom trenutku tzv. studentska lista na izborima imala deset odsto više glasova nego Srpska napredna stranka.

"Kakvi ste vi lažovi iz CRTE!", naveo je Piper i dodao:

"Sram da vas bude!"

Piper je pomenuo i direktora "Crte" Rašu Nedeljkova:

"A ovaj vaš Nedeljkov ne sme ni da zucne".

Na kraju Piper zaključuje:

"Jadnici!"

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