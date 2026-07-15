Politika
"KAKVI STE VI LAŽOVI, SRAM DA VAS BUDE!" Piper reagovao na navodno istraživanje Crte: A ovaj vaš Nedeljkov ne sme ni da zucne - jadnici!
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Politički analitičar Uroš Piper upitao je sve iz "Crte", kako ih nije sramota?!
Piper je reagovao na objavu "Crte" koju su preneli blokaderski mediji da bi u ovom trenutku tzv. studentska lista na izborima imala deset odsto više glasova nego Srpska napredna stranka.
"Kakvi ste vi lažovi iz CRTE!", naveo je Piper i dodao:
"Sram da vas bude!"
Piper je pomenuo i direktora "Crte" Rašu Nedeljkova:
"A ovaj vaš Nedeljkov ne sme ni da zucne".
Na kraju Piper zaključuje:
"Jadnici!"
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