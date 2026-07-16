Slušaj vest

Prvi put u istoriji, francusku vojnu paradu je jedan predsednik Srbije - Aleksandar Vučić - pratio iz prvog reda, čime je Pariz potvrdio poseban status naše države u međunarodnoj diplomatskoj kulturi. Predsednik Vučić je vojnu paradu povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske - Dana pada Bastilje, pratio na poziv predsednika Francuske Emanuela Makrona, što je ovaj 14. jul učinilo istorijskim datumom u odnosima dve zemlje, ostavljajući regionalne kritičare u senci srpskog državnog uspeha.

Ovakav protokolarni tretman nije samo izraz gostoprimstva, već potvrda da svetske sile poštuju snažnu i nezavisnu poziciju Srbije, prepoznajući je kao ključnog faktora stabilnosti u ovom delu Evrope, ocenili su analitičari za Kurir.

Foto: Instagram/dnevno.hr

- Aleksandar Vučić je svojom sofisticiranom i multivektorskom spoljnom politikom uspeo da otvori vrata ne samo Pariza, već i Evropske unije i kolektivnog Zapada uopšte. Srbija je prepoznata i uvažena kao važan činilac na Zapadnom Balkanu, te kao poželjan i poštovan partner. Srbiji i pripada da bude u prvom redu - kaže politikolog dr Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije.

Naučni saradnik Instituta za evropske studije dr Rajko Petrović Foto: Kurir Televizija

Prvi red za predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Parizu, izazvao je pravu histeriju u susednoj Hrvatskoj: Vučić je u Parizu bio jedini predstavnik države koja nije članica NATO-a, Evropske unije niti Koalicije voljnih, koji je iz prvog reda gledao paradu, dok je hrvatski premijer Andrej Plenković, iako je ta zemlja članica i EU i NATO i Koalicije vojnih sedeo u drugom redu, iza srpskog šefa države!

1/6 Vidi galeriju Vučić na vojnoj paradi u Parizu Foto: Kurir

- Rezignirani i nipodaštavanjem ispunjeni komentari koji dolaze iz Hrvatske tim povodom nisu ništa drugo do krik nemoći i frustracije u vezi sa činjenicom da je Srbija odavno prestigla Hrvatsku po vojnoj snazi, a u dogledno vreme će i u ekonomskoj - ocenio je Petrović.

Istoričar i analitičar iz Centra za društvenu stabilost Ognjen Karanović kaže da je predsednik Srbije imao status u Parizu dostojan državnika iz neke svetske sile. .

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Komentari od strane hrvatskih zvaničnika i tamošnje socijalne strukture pokazuju da su opsednuti i Vučićem i državom Srbijom u celini. Hrvatski premijer Plenković i albanski šef Vlade Edi Rama gledali su u njegova leđa, daleko su bili iza Aleksandra Vučića. Moram da priznam da me to raduje i da smatram da treba da ostane tako. Zapravo, kompletna hrvatska politička svest utemeljena je u šovinističkoj srbofobiji i potpuno je logično da je njen pokretački mehanizam ili mobilišući faktor bilo kakav uspeh naše otadžbine ili njenog predsednika - smatra Karanović i dodaje:

- Ako je hrvatsko društvo spremno da svoju javnost drži u konzervativnom, političkom getu antisrpske histerije, to državi Hrvatskoj zatvara mogućnost za ozbiljniji iskorak u pravcu političkih i ekonomskih uspeha!

Delegacija Hrvatske žrtva sosptvenih nesuglasica

Novi "rafali" koji je Srbija nabavila od Francuske, već mesecima su glavna tema u Hrvatskoj, a oko toga su još pre godinu i po dana "zakrvili" hvatski predsednik Zoran Milanović i premijer Plenković.

Kao direktna posledica izostanka dogovora u vrhu vlasti, Hrvatska na kraju nije poslala svoj vojni kontingent na paradu. Dok se vrh države prepucavao oko nadležnosti, propuštena je prilika da se vojska predstavi na svetskoj sceni. Umesto vojnika, Vlada Hrvatske je kao rešenje poslala pripadnike specijalne policije, odnosno Antiterorističke jedinice.