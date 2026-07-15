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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Kijevu na Petom samitu "Jugoistočna Evropa – Ukrajina".

Kako se saznaje, samo Srbija i Vučić nisu potpisali zajedničku deklaraciju iz Kijeva.

Šta piše u deklaraciji

Potpisnici ponovo osuđuju "rusku vojnu agresiju, pozivaju na njen hitan prestanak, povlačenje ruskih snaga sa teritorije Ukrajine i nastavak napora za postizanje pravednog i trajnog mira".

Učesnici su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i humanitarnu podršku Ukrajini, sa posebnim naglaskom na jačanje protivvazdušne odbrane, obnovu zemlje, energetsku bezbednost i proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. Takođe su ponovili podršku evroatlantskim težnjama Ukrajine, uključujući buduće članstvo u NATO-u kada za to budu ispunjeni uslovi.

Potpisnici pozivaju na jačanje sankcija Rusiji, borbu protiv sajber i hibridnih pretnji i veću saradnju u oblasti bezbednosti Crnog mora, uz najavu da će naredni samit biti održan u Sloveniji 2027. godine.