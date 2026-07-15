Tokom učešća na samitu u Kijevu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen kako bi razgovarali o daljem evropskom putu i unapređenju saradnje sa Evropskom unijom
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VAŽAN SUSRET NA SAMITU U KIJEVU! Vučić razgovarao sa predsednicom Evropske komisije Fon der Lajen o evropskom putu i ključnim koracima Srbije!
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kratko je razgovarao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen na petom Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa.
- Sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen razgovarao sam o evropskom putu Srbije i narednim koracima u procesu evropskih integracija. Zahvalio sam joj na ličnom angažovanju i podršci koju pruža Srbiji na njenom evropskom putu, uz uverenje da ćemo kroz otvoren dijalog i odgovoran pristup nastaviti da unapređujemo saradnju sa Evropskom unijom - naveo je predsednik.
Kurir.rs
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