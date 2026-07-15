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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kratko je razgovarao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen na petom Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa.

- Sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen razgovarao sam o evropskom putu Srbije i narednim koracima u procesu evropskih integracija. Zahvalio sam joj na ličnom angažovanju i podršci koju pruža Srbiji na njenom evropskom putu, uz uverenje da ćemo kroz otvoren dijalog i odgovoran pristup nastaviti da unapređujemo saradnju sa Evropskom unijom - naveo je predsednik. 

Kurir.rs

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