- Sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen razgovarao sam o evropskom putu Srbije i narednim koracima u procesu evropskih integracija. Zahvalio sam joj na ličnom angažovanju i podršci koju pruža Srbiji na njenom evropskom putu, uz uverenje da ćemo kroz otvoren dijalog i odgovoran pristup nastaviti da unapređujemo saradnju sa Evropskom unijom - naveo je predsednik.