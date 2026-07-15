Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se po dolasku na Samit Ukrajina – Jugoistočna Evropa.

- Ovaj Samit je prilika da se otvoreno razgovara o svim važnim pitanjima i izazovima sa kojima se suočavamo. Prisustvo ključnih evropskih i regionalnih donosilaca odluka, čiji uticaj direktno oblikuje budućnost Evrope, daje posebnu težinu ovim razgovorima. Fokus je na evrointergacijama, kao i na konkretnim koracima za jačanje ekonomske stabilnosti i energetske bezbednosti - napisao je Vučić na Instagramu.

On je dodao da je došao u Kijev kako bi predstavio pozicije Srbije o svim značajnim pitanjima u ovom važnom trenutku, uz zahvalnost ukrajinskim domaćinima na izuzetnom gostoprimstvu.

- Na Samitu sam predstavio pet pozicija Srbije, a pre svega dosledno poštovanje Povelje i rezolucija UN, čime podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, koja na isti način poštuje suverenitet naše zemlje. Aktivno učestvujemo u pružanju finansijske, medicinske i energetske pomoći, a pokrenuli smo i pitanje saobraćajne povezanosti našeg regiona sa širim evropskim prostorom, kao preduslova za brži razvoj i sigurniju budućnost - rekao je on.

- Posebno smo razmatrali uspostavljanje koridora koji bi povezivao Jermeniju, Azerbejdžan i Tursku, dok nam je i sinoćna vožnja ukrajinskom železnicom pokazala koliko je važno ulagati u modernu infrastrukturu i bolje povezivanje. Iako ovakvi projekti zahtevaju velika ulaganja, uveren sam da kroz zajednički rad stvaramo nove prilike i da za njihovu realizaciju možemo da računamo na finansijsku podršku Evropske unije - naveo je predsednik Srbije.

Ne propustitePolitikaSAMO SRBIJA I VUČIĆ NISU POTPISALI DEKLARACIJU U KIJEVU! Predsednik na Petom samitu "Jugoistočna Evropa - Ukrajina"
ig_buducnostsrbijeav_Da0Xj6miI2y_005_image.jpg
PolitikaDIPLOMATSKI ŠAMAR DEŽURNIM KRITIČARIMA: Vučić u Parizu i Kijevu, Srbija sa Amerikom potpisuje istorijski sporazum - nova faza odnosa sa SAD na pomolu?
zastava Srbije zastava SAD
PolitikaISTORIJSKI PETAK ZA SRBIJU I SAD: Otvara se nova era odnosa sa Belom kućom - Analitičari o tome šta se krije iza američkog strateškog dijaloga sa Srbijom?
srbija amerika.jpg
Politika"PROŠIRENJE EU NA SRBIJU I ZAPADNI BALKAN PREDSTAVLJA PRIORITET ZA FRANCUSKU" Ambasadorka Ferari: Prisustvo predsednika Vučića u Parizu učvršćuje prijateljstvo
Florens Ferari.jpg