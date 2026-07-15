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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se po dolasku na Samit Ukrajina – Jugoistočna Evropa.

- Ovaj Samit je prilika da se otvoreno razgovara o svim važnim pitanjima i izazovima sa kojima se suočavamo. Prisustvo ključnih evropskih i regionalnih donosilaca odluka, čiji uticaj direktno oblikuje budućnost Evrope, daje posebnu težinu ovim razgovorima. Fokus je na evrointergacijama, kao i na konkretnim koracima za jačanje ekonomske stabilnosti i energetske bezbednosti - napisao je Vučić na Instagramu.

On je dodao da je došao u Kijev kako bi predstavio pozicije Srbije o svim značajnim pitanjima u ovom važnom trenutku, uz zahvalnost ukrajinskim domaćinima na izuzetnom gostoprimstvu.

- Na Samitu sam predstavio pet pozicija Srbije, a pre svega dosledno poštovanje Povelje i rezolucija UN, čime podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, koja na isti način poštuje suverenitet naše zemlje. Aktivno učestvujemo u pružanju finansijske, medicinske i energetske pomoći, a pokrenuli smo i pitanje saobraćajne povezanosti našeg regiona sa širim evropskim prostorom, kao preduslova za brži razvoj i sigurniju budućnost - rekao je on.