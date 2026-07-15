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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Kijeva, gde trenutno boravi na petom Samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

Kako je Kurir preneo, predsednik Vučić i Srbija su jedini koji nisu zajedničku deklaraciju iz Kijeva, u kojoj se, između ostalog, predviđa dalju vojnu podršku Ukrajini, uvođenje novih sankcija Rusiji i podršku evroatlantskim težnjama Kijeva za ulazak u NATO.

- Što se tiče deklaracije, ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst i biće vam jasnije, ja ne moram više ništa da objašnjavam - rekao je tokom obraćanja iz Kijeva i dodao:

- Svi znaju za naš stav, ja znam njihove stavove. Tu su korektni i Ursula i Zelenski, oni znaju politiku našu. A ovi što se jave, pa kažu mi smo 100 posto usaglašeni, ali na to smo navikli.

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

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