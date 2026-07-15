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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je na Samitu u Ukrajini imao važne razgovore sa evropskim liderima.

- Imao sam kratak, ali čini mi se veoma važan sa Ursulom fon der Lajen. Obavio sam razgovore sa predsednikom Danom, Nikolu Danom, predsednikom Rumunije, predsednikom Vlade Slovenije Janezom Janšom, predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Sa Nikolom Danom smo razgovarali o sve snažnijoj saradnji između Srbije i Rumunije, i mi imamo taj dobar odnos. Rumunija nije priznala nezavisno Kosovo, kao ni Ukrajina, i vrlo čvrsto se drže toga. Posebna zahvalnost i predsedniku Zelenskom što je i danas pokazao poštovanje prema teritorijalnom integritetu naše zemlje, što je za nas veoma važno, a i mi se uvek držimo povelje Ujedinjenih nacija i rezolucije Ujedinjenih nacija, i poštovanja teritorijalnog integriteta - rekao je predsednik.

On je dodao da je sa Nikolom Danom pričali o Đerdapu 3.

- Sutra naša ministarka ide na potpisivanje memoranduma o razumevanju oko Đerdapa 3. To je ogromna investicija koja umnogome menja našu budućnost i daje nam, rekao bih, kapacitete i šansu da izdržimo sa sve većim zahtevima za ogromnim količinama električne energije, posebno u smislu balansiranja električne energije. Ali, konačno smo to uspeli da ubrzamo uz pomoć Sjedinjenih Država, i ako to uspemo da izgradimo zajedno sa Rumunima, to je odlična stvar za sve nas - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, tema razgovora bili su i putevi i Srbija će u roku od nekoliko dana dobiti odgovor kojim putem oni žele iz Temišvara da se spoje sa Srbijom, da li žele na Vatini i Vršac ili žele na Zrenjanin.

- Mi smo rekli: kako god oni žele, koju god sekciju puta oni žele da grade, mi ćemo da napravimo brzu saobraćajnicu, u najmanju ruku dotle. Time ćemo Banat da povežemo sa Rumunijom, sa Temišvarom u potpunosti, i da rešimo, kao što znate, radimo autoput Beograd-Zrenjanin, ali smo spremni da radimo u potpunosti brzu saobraćajnicu i Beograd-Vršac-Vatin, kako god hoćete, samo da se spojimo sa Rumunijom, da nam to ne ide iz njive u njivu, što bi se reklo, već da to itekako ima smisla - pojasnio je on.

Dodaje da je tema razgovora sa Janezom Janšom bila jedna grana koridora 5, i o tome kako da se razvije železnicu Beograd-Trst, a da onda od Beograda opet gledamo kako da idemo preko Rumunije i Moldavije i dalje prema Ukrajini.

- Za to su potrebna evropska sredstva, evropski finansijer, to sam rekao pred Ursulom fon der Lajen, i zamolio i za tu vrstu podrške, uz onu podršku koju je ona već dala za Jermeniju, Azerbejdžan, Turska, dakle, ali to je mnogo duži put, a ovde bismo, čini mi se, na najbolji način spojili to istočno krilo sa zapadnim Balkanom i zemljama bivše Jugoslavije i Italijom. Razgovarali smo i o drugim stvarima, i za očekivati je da počnemo da dodatno unapređujemo odnose Srbije i Slovenije - kazao je Vučić.

Kada je reč o susretu sa predsednikom Zelenskim, tema su, kako navodi predsednik, bila sva važna pitanja.