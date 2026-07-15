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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, komentarišući podatke istraživanja CRTE, u kojima se navodi da bi za takozvanu studentsku listu, glasalo 44,9% građana, za Srpsku naprednu stranku 35,7%, da te brojke povlače nekoliko kosenkvenci.

- To kaže CRTA? Pa ja sam srećan ako to kaže CRTA. Nekoliko konsekvenci to povlači: moraju da objasne gde su studenti izgubili 25% indeksnih poena, odnosno 55% svoje popularnosti. Podsetiću vas, govorili su da imaju 70%, baš ti iz CRTE. Negde su, izgleda, izgubili 50% podrške. Što se druge stvari tiče, zapamtite ovo istraživanje. Zapamtite šta su napisali. Neće im se desiti čak ni da bude obrnuto, biće mnogo, mnogo, mnogo veća razlika, ali na drugu stranu - rekao je Vučić.

Predsednik je potom pojasnio razloge zbog kojih to rade.

- Rade, pod jedan, zato što znaju da im je ovo poslednja prilika da pokušaju na prevaru da nešto dobiju. Pod broj dva, da pokušaju da podignu optimizam i aktivizam kod onih koji bi da ruše vlast na ulici. I ono što je veoma važno, pod 3, da bi mogli da provode ideje rušenja nasilnog ustavnog poretka, da bi rekli ljudima: ako vidite drugačiji rezultat ili posebno drastično drugačiji rezultat, to je rezultat nekakve krađe. I oni pogrešno veruju, pod broj 4, da time će nekoga da ubede, da će valjda za nekog na taj način da glasa. Realnost je, na njihovu žalost, surova i potpuno drugačija - kazao je Vučić.

On je dodao da sve to govori o neprofesionalnosti, neozbiljnosti, propagandističkom karakteru i delovanju CRTE.