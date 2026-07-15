Tokom petog samita u Kijevu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu i intenziviranju budućih kontakata dve zemlje
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ČEŠĆI SUSRETI NA NAJVIŠEM NIVOU! Vučić se sastao sa Zelenskim u Kijevu: Predsednik objavio fotografije i otkrio o čemu su razgovarali u četiri oka! (FOTO)
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim tokom petog Samita Ukrajina – Jugoistočna Evropa.
- Sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim razgovarao sam o odnosima naših zemalja i izrazio iskrenu zahvalnost na gostoprimstvu i srdačnom prijemu.
Saglasili smo se da u narednom periodu intenziviramo bilateralne kontakte i dogovorili češće susrete na najvišem nivou.
Razmenili smo mišljenja o inicijativama za bolje povezivanje regiona, kao i o uzajamnoj podršci Srbije i Ukrajine na evropskom putu - naveo je predsednik, uz podeljene fotografije susreta.
Sve o obraćanju predsednika Vučića, pročitajte u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs
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