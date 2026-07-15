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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da izjava ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović ne odražava volju i politiku ni predsednika Republike niti Vlade Srbije, ističući da se politika državnog vrha zasniva na dijalogu, miru, stabilnosti, a nikada etničkom čišćenju.

"Mi moramo da budemo odgovorni. Naša politika mora da bude dijalog, kompromisi, razgovori, a nikada etnička čišćenja. Tačka. E sad, sama Snežana je žrtva etničkog čišćenja i tako dalje, ali ova poruka mora da bude kristalno jasna: naša politika je potpuno drugačija. Dakle, naša politika je mir, stabilnost, nema etničkih čišćenja", rekao je Vučić.

Komentarišući odluku privremenih prištinskih institucija koje su ministarku Paunović proglasile personom non-grata, Vučić kaže da im nije prvi put da to rade.