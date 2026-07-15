- Srbija nije potpisala antirusku deklaraciju u Kijevu. Srbija nije i neće biti deo antiruske histerije, neće uvesti sankcije Rusiji i neće postati deo ratne koalicije koju Evropska unija pravi za obračun sa našom braćom. Srbija nije podržala osnivanje specijalnog suda za Ruse identičnog kakvog su napravili za nas, da nam se svete a ne da traže pravdu. Odluka predsednika Vučića da ne potpiše antirusku deklaraciju u Kijevu je odluka državnika i Srbina i doneta uprkos želji većine ministara Vlade Srbije pa i njegovih najistaknutijih savetnika da se svrsta protiv Rusije. Posle odluke predsednika da ne potpiše kijevsku deklaraciju sigurno nećemo otvoriti Klaster 3 ali ćemo ostati Srbi- poručio je Vulin.